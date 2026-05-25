長年、“物価の優等生”と言われていた、たまご価格の高止まりが続く中、中東情勢の影響が追い打ちをかけています。

郷土料理を直撃

福岡県柳川市の郷土料理「柳川鍋」。



ドジョウをゴボウや豆腐と一緒に煮込み、たまごでとじたもので、暑い夏を元気に過ごすための料理とされています。



■中村安里記者

「いただきます。だしをしっかり吸ったドジョウがふわふわですし、ゴボウもシャキッとした食感が残っていて、おいしいです。たまごがあることでまとまっていて、よりまろやかになっています。」





この「柳川鍋」に欠かせないたまごが今、店の悩みの種となっています。■千十 店主・友添勝さん「結構上がりましたね。1割とは言わないくらいです。」

農林水産省の調査によりますと、5月11日から13日のたまごの販売価格は全国平均で309円です。ことし3月の調査と並んで過去最高値となっています。



この店では、他のメニューも含めて1日およそ40個のたまごを使用していますが、店主の友添さんは価格への転嫁は難しいと言います。



■友添さん

「（値上げすると）お客さんが来る回数が減りますし、一応これ（価格据え置き）で頑張っています。」

生産現場は

たまごの生産者も頭を抱えています。



■八木菜月アナウンサー

「こちらでは、サイズごとに選別されたたまごを、一つ一つ手作業で資材に詰める作業が行われています。」



福岡県鞍手町にあるブランドたまごの養鶏場です。1日におよそ6万個を出荷しています。

生産現場で今、重くのしかかっているのが資材の高騰です。



■野上養鶏場 社長・藤井豪さん

「この丸カップが、17円が24円。こういうものも上がっています。」

見せてもらったのは、たまごを包装する資材などの新しい価格表です。



6月1日から軒並み値上げされます。



中東情勢の悪化により、原油由来の資材などの値上がりが止まらないといいます。



■藤井さん

「現在は一定の価格でやらせてもらっていますが、6月1日から値上げは随時やっていきます。」



6月から、1パック10個入りのたまごの販売価格を、30円から60円ほど値上げする予定だということです。

6月の値上げの後は

値上がりしているのは、資材だけではありません。



■藤井さん

「2200万～2300万円くらい、毎月払っています。えさ代だけで。年間にすると1億円ちょっと上がっています。」



エサにはアメリカ産のトウモロコシを使っていて、円安に加え、輸送コストの上昇など中東情勢の影響も重なり、価格に転嫁せざるを得ない状況だといいます。



■藤井さん

「僕らも6月から値上げしますが、値上げが終わればいいですが、終わらなければまた考えないといけないことになるので、果たしてこれで終わってくれるのかなと。」



かつて“物価の優等生”と言われていた、たまご。



中東情勢が先行き不透明な中、以前のような値段で手に取ることができる日は来るのでしょうか。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月22日午後5時すぎ放送