Novel Coreが、5月22日より全国ロードショーされた映画『名無し』の主題歌「名前」を5月20日(水)に配信リリースし、本日24日にミュージックビデオを公開した。

映画『名無し』は、佐藤二朗演じる数奇な運命を背負い“名前のない怪物”と化した男の希望と絶望、そして狂気を描破するサイコバイオレンス。 白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件―、防犯カメラに残された容疑者の中年男。被害者は誰もが鋭利な刃物のようなモノで切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できない。鍵を握るのは男の右手。その手が向かう先には必ず何かが起こる。目に見えない力の秘密に隠された、恐るべき真実から逃がれることはできるのか？

この度公開されたのは、未解禁本編映像とNovel Coreによる主題歌「名前」を堪能できる特別なミュージックビデオだ。これまで公開されてきた予告編とは異なり、“名無し”の過去や、“怪物”誕生の瞬間を断片的に映し出す。

本ミュージックビデオはNovel Core自身がディレクター・編集を手掛けた。楽曲が流れる中、社会から零れ落ちそうな日常の中で、ある少年が“名無し”へと変貌していく姿、そして徐々に狂気へ飲み込まれていく登場人物たちの姿が次々と交錯し、観る者の感情を静かに揺さぶっていく。

映像内には、新たに解禁となるシーンも多数登場。「名前」のリリックに沿うように映像が展開され、名前すら与えられず路上で過ごした幼少時代、唯一の理解者・花子と分かち合った刹那の幸福、髪を剃り落とし“怪物”と化す瞬間、そして刑事・国枝との血まみれの対決―。合間に、そして最後に映し出される空の美しさにハッとさせられる映像に仕上がっている。

◾️映画『名無し』 ▼ストーリー

白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件。防犯カメラに残された容疑者の中年男。被害者は誰もが鋭利な刃物のようなモノで切りつけられていたが、映っているはずの凶器の姿だけが目視できない。鍵を握るのは男の右手。その手が向かう先には必ず何かが起こる。目に見えない力の秘密に隠された、恐るべき真実から逃がれることはできるのか？ 原作・脚本：佐藤二朗

監督・共同脚本：城定秀夫

配給：キノフィルムズ

©佐藤二朗 永田諒 ／ ヒーローズ ©2026 映画「名無し」製作委員会

2026年｜日本｜カラー｜原作：佐藤二朗「名無し」（HERO’S Web）

公式HP：https://774movie.jp

公式X（@774_movie）：https://x.com/774movie

◾️＜PERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026＞ ・2026年4月15日（水）東京・恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：クリエイティブマン

03-3499-6669 (月・水・金 12:00〜16:00) ・2026年5月29日（金）北海道・札幌 PENNY LANE24

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：マウントアライブ

050-3504-8700 (平日11:00〜18:00) ・2026年5月31日（日）宮城・仙台 Rensa

OPEN 16:00 / START 17:00

お問い合わせ：GIP

GIPお問合せフォーム (https://www.gip-web.co.jp/t/info) ・2026年6月6日（土）大阪 BIGCAT

OPEN 17:00 / START 18:00

お問い合わせ：YUMEBANCHI (大阪)

06-6341-3525 (平日12:00〜17:00) ・2026年6月7日（日）福岡 UNITEDLA

OPEN 17:00 / START 18:00

お問い合わせ：キョードー西日本

0570-09-2424 (平日・土曜：11:00〜15:00) ・2026年6月19日（金）愛知・名古屋 DIAMOND HALL

OPEN 18:00 / START 19:00

お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション

052-320-9100 (12:00〜18:00) ・2026年6月26日（金）東京・豊洲PIT

※チケット料金含む詳細は後日発表 ※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。 ▼チケット料金 ※ドリンク代別

スタンディング

一般：\6,000（税込）

学割：\5,000（税込） ▼一般発売：3/20(金) 12:00〜

https://eplus.jp/novelcore/ ▼チケットに関する注意事項

※購入枚数制限：お一人様 1公演につき4枚まで

※入場は整理番号順に行います。

※入場時ドリンク代別途必要です。

※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要

※学割チケットのみ入場時に学生証の提示が必須となります。

※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

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