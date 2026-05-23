AKB48長友彩海「占いで運勢が1位でした」夢が叶って写真集発売！
「占いで今年の運勢1位でした」
長友彩海には今年、いい流れが来ている。2月に発売された67thシングルでは、C/W曲のセンターになった。
「単独センターは初めてだったので嬉しかったです！ 自分や歌っているメンバーへ、秋元先生が曲を通してメッセージを送ってくださっている気がして。何度も何度も歌詞を読み返しました」
さらに1st写真集も6月に発売する。彼女は衣装選びやヘアメイクにも関わった。
「自分の見せたいものと、客観的に見て良いものが合致したときに、良いものが出来上がるんだなと実感しました！」
そして、8月に発売されるシングルでは約2年ぶりに選抜に復帰した。
「運があったから入れたんではなくて、これまでの自分の活動が間違っていなかったから、運がついてきたんだな、と思っていただける選抜期間にしたいです！」
実力が運を呼んだと彼女は今年、証明していくだろう。
ながともあやみ
25歳 2000年11月2日生まれ 神奈川県出身 T161 2016年10月にAKB48の第16期生オーディションに合格し、研究生としてデビュー。8月19日発売のAKB48、68thシングルで選抜メンバー入りを果たした。サウナが好きで、2025年にはサウナ・スパ健康アドバイザーの資格を取得している。そのほか最新情報は、公式X（@ayamin_112）にて
※AKB48長友彩海1st写真集『予定外の瞳』はKADOKAWAより6月5日発売
写真・下田直樹