「占いで今年の運勢1位でした」

長友彩海には今年、いい流れが来ている。2月に発売された67thシングルでは、C/W曲のセンターになった。

「単独センターは初めてだったので嬉しかったです！ 自分や歌っているメンバーへ、秋元先生が曲を通してメッセージを送ってくださっている気がして。何度も何度も歌詞を読み返しました」

さらに1st写真集も6月に発売する。彼女は衣装選びやヘアメイクにも関わった。

「自分の見せたいものと、客観的に見て良いものが合致したときに、良いものが出来上がるんだなと実感しました！」

そして、8月に発売されるシングルでは約2年ぶりに選抜に復帰した。

「運があったから入れたんではなくて、これまでの自分の活動が間違っていなかったから、運がついてきたんだな、と思っていただける選抜期間にしたいです！」

実力が運を呼んだと彼女は今年、証明していくだろう。

ながともあやみ

25歳 2000年11月2日生まれ 神奈川県出身 T161 2016年10月にAKB48の第16期生オーディションに合格し、研究生としてデビュー。8月19日発売のAKB48、68thシングルで選抜メンバー入りを果たした。サウナが好きで、2025年にはサウナ・スパ健康アドバイザーの資格を取得している。そのほか最新情報は、公式X（@ayamin_112）にて

※AKB48長友彩海1st写真集『予定外の瞳』はKADOKAWAより6月5日発売

写真・下田直樹