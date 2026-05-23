「野球のスコアか！」J３群馬、衝撃のゴールラッシュにネット騒然「何これ」「すごい試合」
J３のザスパ群馬は５月23日、J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST-Aの最終節でJ３のSC相模原とホームで対戦した。
11分に中野力瑠が先制点を挙げると、45分に百田真登、その３分後に西村恭史が追加点を奪取。49分、51分に失点して１点差に詰め寄られるも、その後にリードを広げる。60分に小西宏登、64分に米原秀亮、70分に玉城大志、86分に中島大嘉がネットを揺らす。最後まで攻撃の手を緩めず、７−２で圧勝した。
衝撃のゴールラッシュに、SNS上では「これは野球？」「何これ」「とんでもねぇスコア」「野球のスコアか！」「すごい試合」「やばすぎるだろ」といった声が上がった。
群馬にとって、１試合で７得点は今季初。図抜けた決定力を見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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11分に中野力瑠が先制点を挙げると、45分に百田真登、その３分後に西村恭史が追加点を奪取。49分、51分に失点して１点差に詰め寄られるも、その後にリードを広げる。60分に小西宏登、64分に米原秀亮、70分に玉城大志、86分に中島大嘉がネットを揺らす。最後まで攻撃の手を緩めず、７−２で圧勝した。
衝撃のゴールラッシュに、SNS上では「これは野球？」「何これ」「とんでもねぇスコア」「野球のスコアか！」「すごい試合」「やばすぎるだろ」といった声が上がった。
群馬にとって、１試合で７得点は今季初。図抜けた決定力を見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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