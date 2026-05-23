「昨日のおふたりさん」



【動画】晩酌中のパパに圧…からの、ついに一口ゲットの瞬間♪

そんなコメントが添えられた動画が、Instagramで3.3万件超の“いいね”を集め、大きな話題になっています。映っているのは、食卓でご飯を食べる飼い主のパパと、そのちょうど向かい側で二足立ちになって見つめる柴犬の小雨（こさめ）ちゃん（7歳・女の子）です。



晩酌をしながら、トレーに並んだおいしそうな夕飯に舌鼓を打つパパ。テレビを見ながら1日の疲れを癒やすひとときですが、その状況はまったく気が抜けないものでした。



なんと、パパの真正面で小雨ちゃんが二足立ちになり、テーブルに前足を置いて待機。パパが箸を運ぶたびにその動きを鋭い目付きで追い、じっと見つめ続けているのです。当のパパは、すっかり慣れているのか全く動じない様子。すると小雨ちゃんは、チラリとカメラを回すママのほうを見て、「パパがくれないの…」と言いたげな表情でアピールを始めます。



その熱意が通じたのか、パパはお刺身の「大根のつま」をひとつつまんで、小雨ちゃんへ差し出しました。お口を開けてパクリと食べた小雨ちゃんですが、まだまだ満足はしていない様子。再びパパをじっと見つめ、無言の圧力をかけ続けるのでした。



この一部始終が公開されると、3.3万件超の“いいね”が殺到。飼い主のママ・柴犬小雨さん（@fuji_jun1205）にお話を伺いました。



パパとは「恋人のような関係」

――いつごろから食事中、こうして見守るようになったのでしょうか。



「テーブルに手が届くようになったころからですね。それまでは、テーブルの下にある棚に入って、下からパパを見上げたりもしていました」



――目の前でじっと見つめられて、パパの反応はいかがですか？



「パパはもう慣れっこですね。まるで晩酌の相手をしてくれているような感覚のようです。パパとは本当に仲が良くて、見ていて恋人同士のような関係だなと感じます」



――小雨ちゃんは、普段はどんな性格の子ですか？



「とても穏やかで優しい性格です。柴犬は少し気難しいイメージを持たれることもありますが、小雨は知らない人に触られても決して怒ったりしないんですよ」



リプライには、小雨ちゃんの健気な姿に癒やされる声が寄せられています。



「食べたいよね」

「近いね。かわいい」

「安定のポジショニング」

「だいぶ前のめりですね（笑）」

「あきらめない姿勢に心打たれます」

「見つめるお顔がとても愛おしいです」

「真ん中超えちゃってる（笑）。ガン見だ」

「パパさんの目の前に座る小雨ちゃんかわいいです」

「小雨ちゃん、かわいい反応♡ パパさんもかわいい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）