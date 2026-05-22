¤µ¤é¤Ð¡¢Æó¿Í¤Î°ÎÂç¤Ê¤ë¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡£À¾ÅÄÍ»Ö¤¬¡Ö»Õ¡×¤È¡ÖÊÉ¡×¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨ー¥¹¤Î¾ÚÌÀ
¡¡5·î17Æü¤Þ¤Ç3Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿2025-26¥·ー¥º¥óSV¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó2°Ì¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó1°Ì¤Çºòµ¨¤Î²¦¼Ô¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤òµÕÅ¾¤ÇÇË¤ê¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¿È¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µー¥º»þÂå¤Ë6ÅÙ¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥Áー¥à¤¬¡¢¡ÈÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡É¤È¤·¤ÆÄÏ¤ó¤À½é¤ÎÆüËÜ°ì¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢º£µ¨¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÀ¾ÅÄÍ»Ö¤¬¤¤¤¿¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¶¼°Ò¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×MVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÂè1Àï¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ËÌÂ¤¤¤â¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ìーÅª¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¥¹¥Ôー¥É¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¾Ê¤ß¤¿À¾ÅÄ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤Î¥×¥ìー¤òÌó20»î¹çÊ¬¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤³¤ì¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¸¶°ø¤òµæÌÀ¡£¥¢¥×¥íー¥Á¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢²þÁ±¤ò»î¤ß¤¿Âè2Àï¤Ï¼¡Âè¤ËÎÏ¶¯¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²¿¤è¤ê¡¢À¾ÅÄ¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥µー¥Ö¤ÎÇË²õÎÏ¤ÇÎôÀª¤òÊ¤¤·¡¢¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤à¤Î¤¬Âè°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î»î¹ç¤°¤é¤¤¾¡¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Î¤¢¤È¡¢À¾ÅÄ¤Ï¥µ¥é¥Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤¦ÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡ÖÌÀÆü¤Ï¤â¤Ã¤È¥®¥¢¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¡Âè3Àï¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯º¸ÏÓ¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯·èÄêÎ¨¤Ï70.6¡ó¤ËµÚ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¥µー¥Ö¤ÏÂÇ¤Ä¤´¤È¤Ë°ÒÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÈèÏ«¤ÎÇ»¤¤¥µ¥ó¥È¥êー¤¬Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢À¾ÅÄ¤Î¥µー¥Ö¤¬Áê¼ê¤òÀ©°µ¤·¡¢ºÆ¤ÓÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¡£
¡¡1¡¢2¥»¥Ã¥È¤òÏ¢¼è¤·¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤â¥êー¥É¤·¤¿Âçºå£Â¤¬Ãå¡¹¤ÈÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¥µ¥ó¥È¥êー¤Ï18-23¤Ç¡¢Âç¹õÃì¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¢¥É¥ß¥È¥êー¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤Ë¥µー¥Ö¤¬²ó¤Ã¤¿¡£´¬¤ÊÖ¤¹¤¿¤á¤ÎºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¡¢ÀÖ¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬´ñÀ×¤òµ§¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´öÅÙ¤â¥Áー¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤Î¥µー¥Ö¤ÏÌµ¾ï¤Ë¤â¥Í¥Ã¥È¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¢¤«¤ó¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀäË¾¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥êー¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
¡¡24-18¡£¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢À¾ÅÄ¤¬¥µー¥Ö¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤¿¤á¤é¤¦ÍýÍ³¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£ÌÂ¤¤¤Ê¤¯Êü¤¿¤ì¤¿¹ëµå¤¬Áê¼ê¥³ー¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ê¡¢¾¡Éé¤Ï·è¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÁ°¡¢Æ±¤¸¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÀ¾»³ÂçæÆ¤Ï¡¢À¾ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äÎ®¤ì¤¬°¤¤»þ¤Ë¡¢Æñ¤·¤¤¥Üー¥ë¤ò·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¥Áー¥à¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÇÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£
¡¡À¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÂÎ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤âÎý½¬¤Î1»þ´ÖÈ¾¤«2»þ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤ËÂÎ°é´Û¤ËÍè¤Æ¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤¬Íè¤ëº¢¤Ë¤Ï¤â¤¦½àÈ÷¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤Ç·è¤áÀÚ¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡SV¥êー¥°¤ÎÁ°¿È¤ÎV¥êー¥°»þÂå¤«¤é¡¢¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥í¥·¥¢ÂåÉ½¡¢¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤À¡£¿ÈÄ¹218cm¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢8¥·ー¥º¥ó¤ËÅÏ¤ê¥µ¥ó¥È¥êー¤Ç¥×¥ìー¤·¡¢º£µ¨¤ò´Þ¤á6¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê½Ð¡£¤½¤Î¤¦¤Á4ÅÙÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤¬°úÂà¤·¤¿¸å¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤Î¤¤¤ë¥µ¥ó¥È¥êー¤òÇË¤Ã¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡À¾ÅÄ¤Ï¡¢¤Þ¤À¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿2018Ç¯1·î¤Ë¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS¡ÊÅö»þ¡Ë¤ÎÆâÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÇV¥êー¥°¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤Ï2018-19¥·ー¥º¥ó¤Ë¥µ¥ó¥È¥êー¤ËÆþÃÄ¡£À¾ÅÄ¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨£Á¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿21-22¥·ー¥º¥ó°Ê³°¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆüËÜ¤Î¥êー¥°¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ïº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¸å¡¢°úÂà¤¹¤ë¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÍ¤¬¡Ê¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¤Ë¡ËÆþÃÄ¤·¤¿¥·ー¥º¥ó¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¤Û¤Ü°ì½ï¤Î´ü´Ö¤òÆüËÜ¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¾ï¤ËËÍ¤¬¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¶¯µ¤¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼êÁ´°÷¤¬¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½ÆüËÜ¤Î¥Ð¥ìー¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÉáÃÊ¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤µ¤ó¤ÈÂÐ·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Â¾¤Î³¤³°Áª¼ê¤ÈÂÐ·è¤·¤Æ¤â²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£µ»½Ñ¤â¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤â¡¢¥®¥¢¤Î¾å¤²Êý¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤È7¥·ー¥º¥ó¡¢ËÍ¤ÏÀï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°úÂà¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ä¤·¤¤»×¤¤¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âËÍ¤é¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¶Ë¸Â¤Î»î¹ç¤ò¡¢ºÇ¸å¤ËÀï¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¿´¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤³¤ì¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¥à¥»¥ë¥¹¥ーÁª¼ê¤ä¡Ê¥ß¥Ï¥¦¡¦¡Ë¥¯¥Ó¥¢¥¯Áª¼ê¤Î¤ª¤«¤²¤À¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤ÆËÍ¤é¤¬»¾¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Âçºå£Â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤ÎÆ¹¾å¤²¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ä¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢Âçºå£Â¤òÄ¹¤¯»Ù¤¨¤¿¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¢À¶¿åË®¹¤âº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃ¦¤¤¤À¡£
¡¡7¥·ー¥º¥ó¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿À¶¿å¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÎÀ¾ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà¤ÏÂçÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤ÉÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯·¯Î×¤·¤¿°ÎÂç¤Ê¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È2¿Í¤¬µî¤ë¡£¤À¤¬SV¥êー¥°¤Ë¤ÏÀ¾ÅÄÍ»Ö¤¬¤¤¤ë¡£