“10年ぶり“全面刷新！

2025年11月にタイで世界初公開されたトヨタ「ハイラックス」が、日本導入を目前に控えています。発売に向けた準備が進むなか、ユーザーの間では関心が高まりつつあります。販売店では現在どのような状況なのでしょうか。

1968年の登場以来、ハイラックスは国内外で支持されてきたピックアップトラックです。

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現行モデルは2017年9月に発売されましたが、2024年10月以降は生産が休止され、新型の登場が待たれていました。

9代目となる新型では、全長5320mm×全幅1855mm×全高1800mmという堂々としたボディサイズを維持しつつ、ボディ同色のフロントグリルや新デザインのLEDヘッドランプを採用し、外観がより洗練されました。

インテリアも質感が高められ、大型ディスプレイオーディオや電動パーキングブレーキ、オートブレーキホールドなど、日常で使いやすい装備が追加されています。

大きな特徴となるのがパワートレインの多様化です。

これまでディーゼルが中心だったラインナップに、BEV（バッテリーEV）やFCEV（燃料電池車）が加わる見込みで、選択肢が広がります。

シリーズ初のBEVは59.2kWhのリチウムイオンバッテリーを搭載し、300km以上の航続距離を確保するとされています。

さらに2026年1月には、2.8リッター直列4気筒ディーゼルに48Vマイルドハイブリッドを組み合わせた欧州仕様も発表されました。

日本市場では2026年年央にディーゼル車が導入される予定で、ユーザーからも期待が寄せられています。

都内のトヨタ販売店担当者は、価格は「先代より50万円ほど高い450万〜500万円程度になるのでは」と予想します。

また「東南アジアを中心に評価が高く、新型は内外装や機能が乗用車に近づいて扱いやすくなる」と話し、商品力の高さにも期待を寄せています。

さらに「条件次第では受注停止になる可能性もあるため、検討中の方は早めの相談をおすすめします」と教えてくれました。

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ユーザーからは「フロントの印象がかなり洗練された」「普段使いもしやすくなった感じがする」「サイズは大きいけれど魅力は増した」といった声が寄せられています。

また「受注停止になる前に動きたい」といった購入検討層の反応も見られます。

2026年1月にはライバルの三菱「トライトン」が一部改良を受け、さらに2026年4月には北米向けピックアップ「タンドラ」の日本導入もスタートしました。ピックアップトラック市場は、今後さらに活気づく気配を見せています。