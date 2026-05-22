『余命3ヶ月のサレ夫』“闇営業”暴露シーンにネット衝撃「ひえぇ…えぐ…」「これは…ドン引くで…」
俳優・白洲迅が主演し、俳優・桜井日奈子がヒロインを務めるテレビ朝日系ドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（毎週金曜 後11：15）の第5話がきょう22日に放送される。
【写真】衝撃の悪女役を演じた桜井日奈子
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫・高坂葵（白洲）が、妻・美月（桜井）に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
先週放送の第4話の冒頭では、葵のモラハラ父・達夫（西村和彦）が葵の自宅へ。しかし、息子の体調を心配するどころか「哀れな男だな」「妻も子どもも守れない不届き者」など、モンスター発言を連発。また息子・蓮（小野晄士朗）に対する美月の冷酷な態度に「イライラしてるからってめっちゃ当たるじゃん」のほか「蓮が一番かわいそう」など、蓮を案ずる声が多く寄せられた。
そして大きな話題になったのは、クラブの同僚・チコ（寺本莉緒）が仕掛けた、美月がホテルで闇営業をしている動画を暴露するシーン。「ひえぇ…えぐ…」「これは…ドン引くで…」「チコ様ほんま強いw」「面白くなってきたー！」と、やりたい放題の美月が追い込まれる様子にスカッとする人も続々。同じ動画を見た葵から問い詰められて逆上した美月に「バレたときの表情すっご」「ついに本性出したね」「うわぁ…コワレタ…」という声があふれた。
そして美月の母・加納彩美（筒井真理子）がガムをかみながらヤサグレ感MAXで登場した瞬間、「真打、毒親登場」「クレイジーなやつばっかだな」「うわ血縁を感じる」「筒井さんのこの『ラスボス登場』感よ」「高濃度毒親になりきっている、すごい」と盛り上がりも見せていた。
今夜放送の第5話では、さらなる急展開が待ち受ける。美月と離婚して蓮の親権を得ると決意した葵は、見舞いに来た会社の仲間・岩崎一樹（庄司浩平）、真莉、妹の楓（森日菜美）とともに大急ぎで退院。しかし、自宅はもぬけの殻だった。ぼう然とする葵に美月から電話が。すると、美月は蓮とともに葵の実家にいると宣言。達夫に大ウソを並べて悲劇の妻を演じ、味方につけていた。ついに奥の手を繰り出した美月の家出によって、2人の離婚はドロ沼化していく。
一方そんな美月が葵の実家に行った本当の理由は、刑務所から出所した実の母親・彩美から逃げるため。彩美の出現になぜ美月がこんなにも怯えるのか、そしてなぜここまで暴走することになってしまったのか…ついに今夜、モンスター誕生秘話が明らかになる。
【写真】衝撃の悪女役を演じた桜井日奈子
国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日突然余命宣告された夫・高坂葵（白洲）が、妻・美月（桜井）に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため、復讐に突き進んでいく姿を描く。
そして大きな話題になったのは、クラブの同僚・チコ（寺本莉緒）が仕掛けた、美月がホテルで闇営業をしている動画を暴露するシーン。「ひえぇ…えぐ…」「これは…ドン引くで…」「チコ様ほんま強いw」「面白くなってきたー！」と、やりたい放題の美月が追い込まれる様子にスカッとする人も続々。同じ動画を見た葵から問い詰められて逆上した美月に「バレたときの表情すっご」「ついに本性出したね」「うわぁ…コワレタ…」という声があふれた。
そして美月の母・加納彩美（筒井真理子）がガムをかみながらヤサグレ感MAXで登場した瞬間、「真打、毒親登場」「クレイジーなやつばっかだな」「うわ血縁を感じる」「筒井さんのこの『ラスボス登場』感よ」「高濃度毒親になりきっている、すごい」と盛り上がりも見せていた。
今夜放送の第5話では、さらなる急展開が待ち受ける。美月と離婚して蓮の親権を得ると決意した葵は、見舞いに来た会社の仲間・岩崎一樹（庄司浩平）、真莉、妹の楓（森日菜美）とともに大急ぎで退院。しかし、自宅はもぬけの殻だった。ぼう然とする葵に美月から電話が。すると、美月は蓮とともに葵の実家にいると宣言。達夫に大ウソを並べて悲劇の妻を演じ、味方につけていた。ついに奥の手を繰り出した美月の家出によって、2人の離婚はドロ沼化していく。
一方そんな美月が葵の実家に行った本当の理由は、刑務所から出所した実の母親・彩美から逃げるため。彩美の出現になぜ美月がこんなにも怯えるのか、そしてなぜここまで暴走することになってしまったのか…ついに今夜、モンスター誕生秘話が明らかになる。