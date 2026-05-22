marble、ことのは文庫イメージソングプロジェクトのラストを飾る『生まれ変わるなら犬か猫』イメージソング「ファレノプシス」配信開始！
オトナ女子向け文芸レーベル「ことのは文庫」のイメージソングプロジェクトにおいて、2026年5月刊行作品『生まれ変わるなら犬か猫』のイメージソング『ファレノプシス』をmarbleが担当。書籍発売日である2026年5月20日より各音楽配信サービスにてサブスク配信開始した。
●楽曲情報
『生まれ変わるなら犬か猫』イメージソング
「ファレノプシス」
アーティスト： marble
作詞作曲：micco
編曲：菊池達也
配信リンクはこちら
https://linkco.re/0Zf488ca
●作品情報
5月刊行書籍
『生まれ変わるなら犬か猫』
生まれ変わるなら犬か猫
現世の素敵なお兄さん達に甘える子犬と、異世界の領主様＆執事に愛される子猫。もしもあなたが転生するなら、どちらを選ぶ？
定価：781円 （本体710円＋税10%）
著：和泉はる／イラスト：秋鷲
発売日：2026年5月20日（紙・電子）
サイズ：文庫
ISBN： 9784867169643
https://kotonohabunko.jp/special/inuneko/
＜ことのは文庫とは＞
ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。
累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。
＜marbleプロフィール＞
marble
音楽専門学校で出会い、最初はmiccoのソロ活動のためのライブサポートメンバーとして菊池達也が参加、意気投合しユニットとして活動を始める。
1999年に二人組ユニット「THE STUDENT’S」としてワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビュー。
2005年から新たな音楽性を求めドラムを加えた新ユニット「marble」としての活動を始める。
ライブや音源制作など精力的に行なっていたがドラムが脱退。
再び二人に戻ったが2007年にTVアニメ『ひだまりスケッチ』ED主題歌に決まり、「芽生えドライブ」でLantisからメジャーデビュー。
その後は数々のTVアニメ主題歌、楽曲提供など手掛ける。
2014年にmarbleとしての活動休止をしソロ活動をしていたが2020年に再始動。
現在は、自身のライブ活動の音源制作の他、楽曲提供なども精力的に行なっている。
ことのは文庫4月刊行『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』イメージソング「冬の果て、君の影」も担当。
関連リンク
marbleオフィシャルサイト
http://marblemarble.jp/
ことのは文庫 イメージソング制作プロジェクト 特設サイト
https://kotonohabunko.jp/special/imagesong/
ことのは文庫公式サイト
https://kotonohabunko.jp/
外部サイト
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