marble、ことのは文庫イメージソングプロジェクトのラストを飾る『生まれ変わるなら犬か猫』イメージソング「ファレノプシス」配信開始！

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オトナ女子向け文芸レーベル「ことのは文庫」のイメージソングプロジェクトにおいて、2026年5月刊行作品『生まれ変わるなら犬か猫』のイメージソング『ファレノプシス』をmarbleが担当。書籍発売日である2026年5月20日より各音楽配信サービスにてサブスク配信開始した。

●楽曲情報

『生まれ変わるなら犬か猫』イメージソング

「ファレノプシス」

アーティスト： marble

作詞作曲：micco

編曲：菊池達也

配信リンクはこちら

https://linkco.re/0Zf488ca

●作品情報

5月刊行書籍

『生まれ変わるなら犬か猫』

生まれ変わるなら犬か猫

現世の素敵なお兄さん達に甘える子犬と、異世界の領主様＆執事に愛される子猫。もしもあなたが転生するなら、どちらを選ぶ？

定価：781円 （本体710円＋税10%）

著：和泉はる／イラスト：秋鷲

発売日：2026年5月20日（紙・電子）

サイズ：文庫

ISBN：‎ 9784867169643

https://kotonohabunko.jp/special/inuneko/

＜ことのは文庫とは＞

ことのは文庫は2025年に創刊6周年を迎えた、マイクロマガジン社のオトナ女子向けの文芸レーベルです。

累計7万部を突破した『わが家は幽世の貸本屋さん』シリーズや、人気爆発中のあやかし物語『おまわりさんと招き猫』シリーズ、テレビドラマ化もされた『さよならの向う側』など、あなたの心に響く様々な作品を出版しております。

＜marbleプロフィール＞

marble

音楽専門学校で出会い、最初はmiccoのソロ活動のためのライブサポートメンバーとして菊池達也が参加、意気投合しユニットとして活動を始める。

1999年に二人組ユニット「THE STUDENT’S」としてワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビュー。

2005年から新たな音楽性を求めドラムを加えた新ユニット「marble」としての活動を始める。

ライブや音源制作など精力的に行なっていたがドラムが脱退。

再び二人に戻ったが2007年にTVアニメ『ひだまりスケッチ』ED主題歌に決まり、「芽生えドライブ」でLantisからメジャーデビュー。

その後は数々のTVアニメ主題歌、楽曲提供など手掛ける。

2014年にmarbleとしての活動休止をしソロ活動をしていたが2020年に再始動。

現在は、自身のライブ活動の音源制作の他、楽曲提供なども精力的に行なっている。

ことのは文庫4月刊行『神宮道西入ル 謎解き京都のエフェメラル 春立つ霞の恋心』イメージソング「冬の果て、君の影」も担当。

関連リンク

marbleオフィシャルサイト

http://marblemarble.jp/

ことのは文庫 イメージソング制作プロジェクト 特設サイト

https://kotonohabunko.jp/special/imagesong/

ことのは文庫公式サイト

https://kotonohabunko.jp/