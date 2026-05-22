高橋ひかる、『Oggi』専属モデル就任後“初表紙”「夢が叶いました」
俳優の高橋ひかる（※高=はしごだか）が、28日発売『Oggi』7月号の表紙を飾る。高橋が同誌に初登場したのは、2024年1月号。続く2025年4月号からは、専属モデルとして本格始動していた。初登場から2年半、専属モデル就任からは1年半、「いつかは表紙を」と思い描いていた夢が遂に叶う。
【写真】美スタイル披露！美くびれ際立つ高橋ひかる
表紙の抜てきに高橋は、「まだまだこれから頑張らないと！でもいつかは表紙を飾りたい、と思っていた中で初表紙が決まりました。その月の看板である表紙を飾る事は緊張感もありましたが、喜びが強かったです」と喜びをあらわに。これまで“きれいめお姉さん”、オールブラックコーデで“かっこいい働く女性”など、大人な女性の姿をみせていた高橋が、今回の表紙カットでは、清涼感あふれるオールホワイトコーデで登場。これまでとは違う“夏”の高橋ひかるを表現する。
さらに高橋は、「専属モデルになってから、あっという間に1年半ほどが経ちました。その期間の中、会う方々に『Oggiの空気感になってきたね！』などと言っていただけて、少しずつですが、Oggiモデルとして成長できているのかなとうれしく感じていました」とコメントも寄せた。
夏らしい爽やかな魅力を表現した本誌は、大きな窓から自然光の入るスタジオで撮影。「人と時間の流れも感じながら、楽しく、集中して撮影に挑めました」と語る高橋の専属モデル就任後初表紙に注目だ。
【写真】美スタイル披露！美くびれ際立つ高橋ひかる
表紙の抜てきに高橋は、「まだまだこれから頑張らないと！でもいつかは表紙を飾りたい、と思っていた中で初表紙が決まりました。その月の看板である表紙を飾る事は緊張感もありましたが、喜びが強かったです」と喜びをあらわに。これまで“きれいめお姉さん”、オールブラックコーデで“かっこいい働く女性”など、大人な女性の姿をみせていた高橋が、今回の表紙カットでは、清涼感あふれるオールホワイトコーデで登場。これまでとは違う“夏”の高橋ひかるを表現する。
夏らしい爽やかな魅力を表現した本誌は、大きな窓から自然光の入るスタジオで撮影。「人と時間の流れも感じながら、楽しく、集中して撮影に挑めました」と語る高橋の専属モデル就任後初表紙に注目だ。