◎現役時代に釣りをしていたというヤクルト・池山監督はオフにどうかと勧められ「オフいうたら冬やん、寒いやん。今…ってなったな」。確かに2秒ほど間がありました。

◎DeNA・戸柱は遠征先での担当記者たちの球場外での行動が気になったようで「皆さん食事とかどうしてるんですか？試合後は弁当とか買って帰るんですか？」と逆質問。夜は可能な限り地域経済に貢献しているつもりです。

◎楽天は育成出身の4年目・古賀が初めて1軍の練習に合流。報道陣が取材で近寄ろうとすると、藤井が前に出て「駄目です！駄目です」。と思いきや「ぜひお願いします！」。謎の仕切りでした。

◎先制すると19勝1敗と高い勝率を誇るヤクルトの池山監督は「負ければ消えるし、勝てば続くし」と気にしていない様子。「皆さん村上さんのホームランが気にならなくなってきたでしょ」。不敗神話が崩れても好調を維持しています。

◎神宮の室内練習場からクラブハウスへ戻る巨人・小林に「おんぶか抱っこ」とおねだりされた朝井秀樹1軍サブマネジャーは「お姫さま抱っこしよか」と応酬。さすがに恥ずかしかったのか、車で戻っていきました。