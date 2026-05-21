お笑いプロレス団体「西口プロレス」が２１日、公式Ｘを更新。ものまねタレント・長州小力と同日付で契約解除したことを発表した。

小力は、４月に東京都中野区の路上で信号無視や無免許運転をしたとして、道交法違反容疑で書類送検された。捜査関係者によると、所持していた免許証の有効期限は約２カ月前に切れていた。

同社はＸで「今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました」とした上で、「長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました」と説明した。

また所属事務所の「西口エンタテインメント」は公式サイトで、小力の処遇について「本件につきましては社会的制裁を受けていており、本人としても反省しております」とした上で、「弊社としての追加処分は科さず、活動を継続させることといたしました」と報告。謝罪の言葉も記しながら「今後は皆様に再び笑いを届けられるよう精進してまいります。お仕事のご依頼につきましても、これまでと変わらず承っております。今後とも変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。