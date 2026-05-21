横浜DeNAベイスターズは5月22日11時より、『ポケモンベースボールフェスタ2026』関連グッズ第2弾を発売することを発表した。

【画像あり】ピカチュウとマリルで応援！ グッズラインナップ

『ポケモンベースボールフェスタ2026』は、5月23日・24日に開催される対東京ヤクルトスワローズ戦にあわせて実施されるイベント。今回登場する関連グッズ第2弾は、I☆YOKOHAMAタオルマフラーやキャップ、ツインバットなど、観戦時に活用できるアイテムを中心に展開される。

ラインナップは、フラットバイザーキャップ（6,400円）、カーブドバイザーキャップ（5,500円）、I☆YOKOHAMAタオルマフラー（2,200円）、アクリルキャップマスコット（1,500円）、ツインバット（1,300円）、ラグランTシャツ（4,400円、XS～XL）、チケットホルダー（1,600円）、低反発チェアパッド（2,400円）の全8種（いずれも税込）。

販売は5月22日11時より、BAYSTORE ONLINE、BAYSTORE Flagship YOKOHAMA、BAYSTORE HOME、BAYSTORE PARKで順次開始される。また、Yデッキ1ゲートワゴンでは5月23日のYデッキ開門時より販売される。キャップについては、BAYSTORE ONLINEにて5月22日11時から6月21日23時59分まで注文予約を受け付ける。

（文＝リアルサウンドテック編集部）