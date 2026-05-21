藤井夏恋、藤井流星＆藤井萩花さんと幼少期“兄妹”ショット公開 母の姿も「国宝級美男美女兄妹」「お母様も綺麗すぎる」
モデルの藤井夏恋が、21日までに自身の公式インスタグラムを更新。兄であるWEST.の藤井流星、姉・藤井萩花さんとの幼少期の写真を公開した。
【写真あり】藤井夏恋、藤井流星＆藤井萩花との幼少期ショット公開
「母が幼少期の写真を大量に送ってきてくれたので、未公開写真、載せちゃお。小さい頃、私のほっぺがぷくぷくで気持ちよかったのか、流星によく触られてました」とかわいらしいエピソードとともに、写真を投稿。1枚は若き日の母の姿も映されている。
コメント欄では「国宝級美男美女兄妹」「お母様も綺麗すぎる」「藤井家は私の理想の家族です」「美形家族すぎる」「藤井家最高」「映ってる人が全員、綺麗すぎる！」と大反響。
またストーリーズに公開された「流星が夏恋のほっぺを狙っているところ。笑」の写真には藤井も「おもろ笑笑」と応じ、仲むつまじい兄妹関係をのぞかせている。
【写真あり】藤井夏恋、藤井流星＆藤井萩花との幼少期ショット公開
「母が幼少期の写真を大量に送ってきてくれたので、未公開写真、載せちゃお。小さい頃、私のほっぺがぷくぷくで気持ちよかったのか、流星によく触られてました」とかわいらしいエピソードとともに、写真を投稿。1枚は若き日の母の姿も映されている。
コメント欄では「国宝級美男美女兄妹」「お母様も綺麗すぎる」「藤井家は私の理想の家族です」「美形家族すぎる」「藤井家最高」「映ってる人が全員、綺麗すぎる！」と大反響。
またストーリーズに公開された「流星が夏恋のほっぺを狙っているところ。笑」の写真には藤井も「おもろ笑笑」と応じ、仲むつまじい兄妹関係をのぞかせている。