“愛車のフィット”が「保有13年超」で自動車税が増加！「大事に長く乗るほど損なんて…」具体的に税金はいくら上がる？ 金額と“値上げの仕組み”を解説

自動車税が上がるのはなぜ？

普通自動車を所有している人に対して、毎年4月1日時点で課される税金が自動車税です。なお、軽自動車の場合は軽自動車税が課されますが、本記事では普通自動車にかかる自動車税について解説します。

この自動車税は、新車登録から13年（ディーゼル車の一部では11年）を超えた車を対象に、税率が引き上げられる「重課」と呼ばれる制度があります。

具体的には、一定の年数を超えると、自動車税は約15％引き上げられる仕組みです。重課は、環境負荷が大きい車に対して税負担を重くするという考え方に基づき設定されています。

このように使用年数に応じて税額が上がる仕組みは、ほかの税金にも見られます。例えば、車検のときに支払う「自動車重量税」も、使用年数に応じて税額が上がる仕組みです。自動車税は13年超で増税されますが、自動車重量税は13年超と18年超の2段階で税額が上がります。



自動車税は具体的にいくら上がる？

実際に重課によって自動車税額がどれくらい上がるのかを見ていきましょう。自動車税は排気量ごとに税額が設定されており、13年超かどうかで税額は次のように変わります。



・1000cc以下：重課なし2万9500円、重課あり3万3900円（4400円増加）

・1000cc超～1500cc以下：重課なし3万4500円、重課あり3万9600円（5100円増加）

・1500cc超～2000cc以下：重課なし3万9500円、重課あり4万5400円（5900円増加）

・2000cc超～2500cc以下：重課なし4万5000円、重課あり5万1700円（6700円増加）

・2500cc超～3000cc以下：重課なし5万1000円、重課あり5万8600円（7600円増加）



このほか、3000ccを超える区分でも、同様に約15％の重課が適用されます。

フィットは、1000cc超～1500cc以下に該当するため、自動車税は3万4500円から3万9600円へと引き上げられます。差額は約5000円となり、年間の負担としては無視できない金額です。

また、排気量が大きい車ほど元の自動車税額が高く、自動車税に一定の率をかけて算出する重課による影響額も大きくなる傾向があります。

なお、自動車税は2019年10月以降に新規登録された車では、上記よりも税額が引き下げられています。登録時期によって同じ車種でも税額が異なるため、正確な金額は自分の車の登録時期を確認しましょう。



自動車にかかる税金を正しく理解しよう

普通自動車にかかる自動車税は、新車登録から13年を超えると、税率が引き上げられる重課という仕組みがあります。フィットのような1000cc超～1500cc以下クラスの車では、例年3万4500円だった自動車税が3万9600円となり、年間で約5000円の負担増です。

また、車検時に支払う自動車重量税も13年超、18年超で税額が上がるため、長く乗り続けるほど維持費が高くなる傾向にあります。税金は自動車の維持費に大きく関わる項目なので、正しく理解して、乗り換えタイミングの判断などに生かしましょう。



出典

環境省 重課に係る論点について

執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士