◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（２１日・マツダスタジアム）

広島は、育成・名原典彦外野手と支配下契約を結ぶと発表した。背番号は１２１から９２に変更となった。２５歳の俊足外野手。地元・広島の瀬戸内高から青森大を経て、２２年育成ドラフト１位で入団。昨オフに戦力外通告を受けたが、育成再契約を結び、今季で４年目を迎えていた。

「支配下契約について急に伝えられたのでびっくりして、いまだに実感がないです。 今まで支配下契約に向けて守備走塁を伸ばしつつ、打撃でもしっかり率を残せるところを目指して頑張ってきました。まずは、守備走塁でチームに貢献していきたいです。 ここからしっかりとチームの戦力になれるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします」

今季２軍では２７試合で打率２割４分２厘、０本塁打、３打点。チーム最多の８盗塁をマークしている。２０日にはファーム・リーグのオリックス戦（杉本商事ＢＳ）に「２番・中堅」で出場し、右翼三塁打を含むマルチ安打をマークした。

２軍では４年間で通算２０４試合に出場し、打率２割３分８厘、０本塁打、２４打点で３６盗塁。２３、２４年の１１盗塁はともにチーム最多だった。