きょうは午後も広く雨が降り、激しい雨が降る所もあるでしょう。

【写真を見る】東海地方 あす･あさっては晴れ間も…所々で雨 きょう午後も激しい雨に注意 最新の雨シミュレーション 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/21 昼）

正午前の名古屋市内は、厚い雲に覆われています。この時間の気温は24.5℃、湿度は89％です。

きょうは午後も雨が続く所が多いでしょう。予想最高気温は名古屋や尾鷲で26℃、豊橋や岐阜、津で25℃と、ムシムシとした体感になりそうです。



【雨の予想】

午後も岐阜県を中心に雨が降る見込みで、雷や急な激しい雨に注意が必要です。愛知県や三重県も、夜まで雨が降りやすい天気が続くでしょう。あす未明には、まとまった雨雲は抜ける予想です。

あす、あさっては晴れ間も…所々で雨

【週間予報】

あす金曜日やあさって土曜日は晴れ間もありますが、所々で雨が降るでしょう。日曜日は、沿岸部を中心に雨雲が広がる予想です。



来週月曜日は、晴れて気温が高くなるでしょう。名古屋や岐阜などでは、最高気温が30℃以上の真夏日になる見込みです。その後、火曜日以降は曇りや雨の日が続く見込みです。



この先もこまめな水分補給など、熱中症予防を心がけましょう。