吉本新喜劇の西川忠志（58）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。筋トレ中の写真が反響を呼んでいる。

西川は「本日も、なんばグランド花月・吉本新喜劇公演 吉田裕座長週は3回公演。ご来場いただきましたお客様ありがとうございました」と感謝を添え、「合間はジムへ ほんと楽しいです！！」と伝えた。

56歳から始めたというジム通いは、早1年8カ月。「ベンチプレスはやっと90kg挙げれるようになりました。とは言ってもまだ2回までしか挙げられませんが 目標は100kg挙げれる様に焦らずコツコツと楽しみます」と明かした。

しかし「ちなみにまだ腹筋は割れてません」とも。「体脂肪を減らさなきゃ 有酸素運動もしないと」と続け、「写真はグッと力を入れて撮ってみましたらこんな感じになりました」とジムでの写真を披露した。

この投稿にフォロワーからは「かっこええなぁ！」「デカッ」「こんなマッチョになられてるとは！？」「ハリウッドスターやん。（笑）」「ここまで凄いとは…」「ムキムキですやん」「凄すぎます」などの声が集まった。

両親が西川きよし、ヘレンという“なにわのロイヤルファミリー”の長男。玉川大在学中に俳優デビューし、テレビドラマ、舞台で活躍した。09年3月、吉本興業に所属して新喜劇に入団。11月に初舞台を踏んだ。