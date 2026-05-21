人気ユーチューバー、ヒカル（34）が21日までにXを更新。タレント所ジョージ（71）を巡るネット上の一部臆測を否定した。

「ヒカル、今度は所ジョージに噛みつく『所さんって全然面白くなくね？』」との見出しの記事が一部ニュースサイトで拡散されていた。ヒカルは当該記事を引用した上で「なんかデマを流されてる これは言ってない」と否定した。

ヒカルは4月20日公開のYouTube動画内で「俺ずっと昔から思ってたんですけど、タモリさんって全く面白くないと思ってたんですけど。いまだに僕分からなくて」などと発言し、話題となっていた。

さらに同騒動にコメントしたナインティナイン岡村隆史（55）にも言及。12日、ABEMA「恋愛病院」に出演した経営者桑田龍征氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演した際、「ナイナイの岡村さんとかが、ユーチューバーがどうとか言ってるんですけど、いやお前もそんなしゃべりうまくないやんけ」と発言。続けて「岡村さんってめっちゃ好きなんですけど」と前置きした上で「正直、ユーチューバーがおしゃべりやって言うんですけど、お前も別にトークを売りにしてないやろと思って」と主張。

一方、岡村は14日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」内で、ヒカル話題について一切触れなかった。