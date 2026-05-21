グラビアアイドルで女優の西野夢菜が18日、自身のインスタグラムを更新。滝行に挑戦したことを明かした。



【写真】落差23mはダテじゃない 容赦ない水圧にずぶ濡れ状態

西野は「遂に滝行、行ってきました。」と記し、白の道着に身を包んだ忍者ポーズのショットを公開。ハッシュタグには「足柄山の金太郎伝説」で有名な神奈川県南足柄市にある「#夕日の滝」と刻まれている。



激しくしぶきが上がる滝は23ｍの落差を感じさせる水量と圧。アップで撮影された滝に打たれるショットでは頭に当たった水しぶきで白くなっており、必死に耐える西野の顔を文字通り滝のように水が流れ落ちている。金太郎が産湯をつかったとの伝承もあるが、荒々しさが伝わる光景とは容易には結びつかない。



1月から新メンバーとして加入した、ネルソンズ・和田まんじゅうYouTubeチャンネル「まんじゅうクエスト」の映像では滝にたどり着くまでも足を取られて苦労し、あまりの水の勢いに体勢を崩されるシーンも。全身ずぶ濡れの体験に、西野は困難に立ち向かう姿勢を意味する法華経に由来する「念彼観音力」との言葉とともに、「今年はなんでもできる気がします」と心境をつづった。



奮闘する姿に「思ってた以上に凄かった」「ぶっちゃけ、ここまでガチだとは」「頑張ったね！」「偉い」「確かになんでもできそう」といったコメントのほか、「ちょっとやりたくなった」という声も届いていた。



西野は2001年生まれ、茨城県出身。女優として舞台やドラマに出演するほか、22年からグラビアアイドルとしても活躍している。三洋のパチンコ「海物語」シリーズのイメージガール「SEAガールズ」ミスウリンとしても活動。また、美容師免許も持っている。



（よろず～ニュース編集部）