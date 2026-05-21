『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、面接官が「嘘くさい」と感じる就活生について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

面接官に「嘘くさい」と感じられてしまう就活生とは？

結論からお伝えします。面接官に「嘘くさい」と感じられてしまう就活生とは、「自己分析」をやりこんだ就活生です。

就活において、自己分析は最重要と言われています。

実際、自己分析をしっかりやっている就活生ほど、面接での受け答えが整っていることが多いです。ただ、面接官の立場から見ると、自己分析をやり込んだ就活生の言葉が、逆に嘘くさく聞こえてしまうケースがかなりあります。頑張っているのに評価されないという、少し理不尽に感じる現象です。

なぜそうなるのか。その構造を理解しておくことは、就活において非常に重要です。

「言語化の精度」と「リアリティ」は別

自己分析を深めると、自分の強みや価値観をきれいに言語化できるようになります。

「私は◯◯という経験から、△△という価値観を持つようになりました。そのため、□□という強みがあります」という構造で、スラスラと話せる状態です。一見すると理想的に見えますが、面接官はこういった“完成されすぎた答え”に対して、違和感を覚えることが多いんですよね。

なぜかというと、人間の自己認識というのは本来もっとぼんやりしていて、言葉に詰まったり、少し考え込んだりするものだからです。それが一切なく、まるで暗記したように流れてくる言葉は、どれだけ内容が正確でも「本当にそう思っているのか？」という疑念を生みやすいです。言語化の精度が上がりすぎた結果、リアリティが失われていくという皮肉な現象です。

「深掘り」に弱くなるという落とし穴

もう一つ見逃せないのが、自己分析をやり込んだ人ほど深掘りに弱くなりやすいという点です。

準備した答えを完璧に仕上げようとするほど、その答えの外側に対して脆くなります。例えば「その経験で、一番しんどかった瞬間はどこですか？」と想定外の角度で聞かれたとき、準備した文脈から外れた質問に対応できずに言葉が詰まってしまう。これが面接官には「用意した話をしているだけで、実体験として語っていないのかな」と映ります。

自己分析が浅い人でも、自分の経験を等身大で話せる人は深掘りに強いです。なぜなら、実際に経験したことはどこから掘られても答えられるからです。準備の量と深掘りへの強さは、必ずしも比例しないんですよね。

「分析」より「体験」を語る意識を持つ

解決策はシンプルで、自己分析の結果を語るのではなく、体験そのものを語る意識に切り替えることです。

「私の強みは◯◯です」という分析結果から入るのではなく、「あのとき◯◯という状況があって、自分はこう動いた」という体験の描写から入る。そうすると言葉に自然と熱量が乗ってきますし、多少言葉に詰まっても「本当に経験したことを話している」というリアリティが伝わります。

自己分析は就活に欠かせないですが、それはあくまで自分を理解するためのツールです。分析結果を「発表」するのではなく、体験を「共有」するつもりで面接に臨んでみてください。その意識の違いだけで、言葉の説得力はかなり変わってきます。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）