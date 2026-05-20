Mrs. GREEN APPLE「ライラック」がJASRAC賞金賞 「これからも孤独と苦しみ、ぐるぐると悩みもがきながら、楽しんでクリエイティブしていきたい」
日本音楽著作権協会（JASRAC）は20日、2026年JASRAC賞の受賞作品を発表した。本賞は、音楽配信、カラオケ、CMなど、前年度にJASRACからの著作物使用料の分配額が多かった作品の作詞者、作曲者、音楽出版社の功績と栄誉をたたえ表彰するもの。1982年の創設から今年で44回目を迎えた。
【写真】喜びが滲み出る…大森元貴受賞コメント
国内作品の上位3作品が金・銀・銅賞、海外の著作権管理団体からの入金が最も多かった国内作品が国際賞、分配額が最も多かった外国作品が外国作品賞として表彰された。
今年はMrs. GREEN APPLEの「ライラック」（作詞・作曲：大森元貴 音楽出版社：ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング）が金賞に輝いた。2024年4月にテレビアニメ『忘却バッテリー』のオープニングテーマとしてリリースされると、青春の疾走感あふれるサウンドが瞬く間に話題を集め、日本レコード大賞を受賞するなど音楽シーンを席巻。インタラクティブ配信の分配額が1位となったことに加え、カラオケの分配額でも2位を記録するなど、幅広い分野で利用されるメガヒットとなった。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴は「この度はこのような賞をいただけましたこと、大変光栄、誇らしく、同時に背筋が伸びる思いです。ありがとうございます。ライラックが持っているパワーを評価いただけたこと、本当に嬉しいです。これからも孤独と苦しみ、ぐるぐると悩みもがきながら、楽しんでクリエイティブしていきたいと思っております」とコメントを寄せた。
銀賞は美空ひばり「川の流れのように」（作詞：秋元康 作曲：見岳章 音楽出版社：スカイラーク音楽出版）が受賞。1989年1月のリリース以来、国内外170組以上のアーティストにカバーされ、昨年には264日にわたって各地で演奏されるなど、現在も多くの人々に親しまれている。また、サントリー「生ビール」のCMソングに継続して利用されたことも大きく影響した。作詞を手がけた秋元康は「当時30歳だった僕がプロデュースした美空ひばりさんのシングル曲です。それまで変化球ばかり投げていた僕が、ひばりさんのおかげで初めて投げたストレートな楽曲でした。それが37年の時を経て、なお多くのアーティストに歌い継がれるナンバーとなり、大きな喜びと感謝を感じています」とコメント。作曲者の見岳章も「37年の月日が経ちましたが、現在でも多くの皆様に愛されていることを大変嬉しく思います」とコメントを寄せた。
銅賞はCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（作詞：R-指定 作曲：DJ松永 音楽出版社：ソニー・ミュージックパブリッシング）が受賞。昨年の銀賞に続き、2度目の受賞となった。インタラクティブ配信の分配額が2位となったことに加え、カラオケでも多く利用されたことなどから、銅賞を受賞した。Creepy Nutsは「昨年に引き続き光栄な賞をいただきましてありがとうございます。ありがたいことに海外でもライブをする機会が増え、お客さんの反応を実際に体感し、改めてたくさんの人にこの楽曲が届いているのだと実感しました。自分たちも楽しみながら、これからも音楽活動を続けていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします」と喜びのコメントを寄せた。
また、国際賞は「NARUTO -ナルト- 疾風伝BGM」（作曲：高梨康治 音楽出版社：テレビ東京ミュージック）が受賞。テレビ東京のアニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』のBGMで、同アニメ作品は国境を超えて広く人気を得ており、アメリカ、ブラジル、ドイツをはじめとする各国・地域から分配があった。世界中での人気ぶりは健在で、2年ぶり8度目の国際賞受賞となった。同曲を作曲した高梨康治氏は「日本の音楽、エンターテイメントはもっともっと世界中で活躍できると思っているので、まだ誰も行っていないようなところへ行って、もっともっと次の世代の人たちが夢を持てるように、日本音楽の活動場所を広げていきたい」と語った。
外国作品賞はHerb Alpert & The Tijuana Brass「BITTERSWEET SAMBA」（作詞・作曲：SOL LAKE オリジナルパブリッシャー：ALMO MUSIC CORPORATION サブパブリッシャー：ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング、ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス）が受賞。本曲は、ラジオ番組『オールナイトニッポン』シリーズのテーマ曲として、50年以上にわたり世代を超えて親しまれている。サントリー「金麦」のCMソングに継続して利用されたことから、2024年の受賞以来、2度目の受賞となった。
2025年度通期の分配対象楽曲数は、406万6661曲。分配対象の権利者数は、音楽出版社を通じた分配を含め、著作者11万9298人、音楽出版社3330社。このほか、121の外国団体を通じて56万8990人の著作者、6万4267社の音楽出版社にも使用料が分配される。同年度の分配実績をもとに各受賞作品が選ばれた。
【写真】喜びが滲み出る…大森元貴受賞コメント
国内作品の上位3作品が金・銀・銅賞、海外の著作権管理団体からの入金が最も多かった国内作品が国際賞、分配額が最も多かった外国作品が外国作品賞として表彰された。
銀賞は美空ひばり「川の流れのように」（作詞：秋元康 作曲：見岳章 音楽出版社：スカイラーク音楽出版）が受賞。1989年1月のリリース以来、国内外170組以上のアーティストにカバーされ、昨年には264日にわたって各地で演奏されるなど、現在も多くの人々に親しまれている。また、サントリー「生ビール」のCMソングに継続して利用されたことも大きく影響した。作詞を手がけた秋元康は「当時30歳だった僕がプロデュースした美空ひばりさんのシングル曲です。それまで変化球ばかり投げていた僕が、ひばりさんのおかげで初めて投げたストレートな楽曲でした。それが37年の時を経て、なお多くのアーティストに歌い継がれるナンバーとなり、大きな喜びと感謝を感じています」とコメント。作曲者の見岳章も「37年の月日が経ちましたが、現在でも多くの皆様に愛されていることを大変嬉しく思います」とコメントを寄せた。
銅賞はCreepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（作詞：R-指定 作曲：DJ松永 音楽出版社：ソニー・ミュージックパブリッシング）が受賞。昨年の銀賞に続き、2度目の受賞となった。インタラクティブ配信の分配額が2位となったことに加え、カラオケでも多く利用されたことなどから、銅賞を受賞した。Creepy Nutsは「昨年に引き続き光栄な賞をいただきましてありがとうございます。ありがたいことに海外でもライブをする機会が増え、お客さんの反応を実際に体感し、改めてたくさんの人にこの楽曲が届いているのだと実感しました。自分たちも楽しみながら、これからも音楽活動を続けていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします」と喜びのコメントを寄せた。
また、国際賞は「NARUTO -ナルト- 疾風伝BGM」（作曲：高梨康治 音楽出版社：テレビ東京ミュージック）が受賞。テレビ東京のアニメ『NARUTO -ナルト- 疾風伝』のBGMで、同アニメ作品は国境を超えて広く人気を得ており、アメリカ、ブラジル、ドイツをはじめとする各国・地域から分配があった。世界中での人気ぶりは健在で、2年ぶり8度目の国際賞受賞となった。同曲を作曲した高梨康治氏は「日本の音楽、エンターテイメントはもっともっと世界中で活躍できると思っているので、まだ誰も行っていないようなところへ行って、もっともっと次の世代の人たちが夢を持てるように、日本音楽の活動場所を広げていきたい」と語った。
外国作品賞はHerb Alpert & The Tijuana Brass「BITTERSWEET SAMBA」（作詞・作曲：SOL LAKE オリジナルパブリッシャー：ALMO MUSIC CORPORATION サブパブリッシャー：ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング、ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス）が受賞。本曲は、ラジオ番組『オールナイトニッポン』シリーズのテーマ曲として、50年以上にわたり世代を超えて親しまれている。サントリー「金麦」のCMソングに継続して利用されたことから、2024年の受賞以来、2度目の受賞となった。
2025年度通期の分配対象楽曲数は、406万6661曲。分配対象の権利者数は、音楽出版社を通じた分配を含め、著作者11万9298人、音楽出版社3330社。このほか、121の外国団体を通じて56万8990人の著作者、6万4267社の音楽出版社にも使用料が分配される。同年度の分配実績をもとに各受賞作品が選ばれた。