第６５回春季北海道高校野球大会（５月２５日開幕、札幌モエレ沼公園）の組み合わせ抽選会が２０日、札幌市内で行われた。初優勝を目指すクラークの最速１４２キロ右腕・佐々木俊介（３年）は、空知地区代表決定戦の滝川西戦（１１○０＝８回コールド＝）で８回参考ながらノーヒットノーランを達成。地元札幌でも快投を誓った。

今季２試合１２イニング無失点中の右腕が、全道の強敵に挑む。初戦は２５日の開幕試合・釧路湖陵戦。佐々木は「大会最初の試合で観客も多いと思う。無駄に意識せず、いつも通りプレーしたい。戦ったことのない相手なので、慎重に試合に入っていきたい」と腕をまくった。

中学までは外野手だったが、高校入学後から投手も始めた。二刀流だったが、２年春を最後に外野手に専念。全道大会出場を逃した昨秋は、背番号「８」でリードオフマンを務めた。遠投１０３メートルの強肩を生かすためにオフから投手の練習量を増やし、１３０キロ中盤だった球速は最速１４２キロまでアップ。落ちる変化球を増やしたことで投球の幅も広がり、今春背番号「１」を手にした。

今季初戦の岩見沢農戦で２年春以来の公式戦マウンドに上がり、先発で４回２安打無失点と好投。快勝発進に貢献すると、圧巻だったのは昨秋敗れた滝川西戦だ。１回を３者連続三振に仕留めると、序盤３回を完全投球。４回に２四球を与えたが、５回以降は４イニング連続で３者凡退に抑え、無安打無失点１１奪三振でリベンジを果たした。

札幌出身。夏は南北に分かれるため、高校在学中に地元で公式戦を戦うのは今大会が最後になる。１７７センチ、７４キロの１７歳は「いろんな人が見てくれると思う。期待に応える活躍をしたい。（次は９回投げてノーヒットノーランを狙う？）狙います」。全道初開催のモエレ沼“初代王者”を目指し、開幕試合で白星をつかむ。