お姉ちゃんがデートに行こうとしたら、大型犬が全力で引き止めてきて…？お姉ちゃんVS大型犬の攻防戦が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で17万9000回再生を突破。「大好きなんや」「離れたくないんだよね」といった声が寄せられています。

【動画：『早くデートに行きたい娘』VS『絶対に行かせたくない大型犬』微笑ましい攻防戦】

デートに行きたいお姉ちゃんVS大型犬

TikTokアカウント「berneseriku」に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグの「リク」くんVSお姉ちゃんの微笑ましい攻防戦です。この日、久しぶりに実家に帰省したお姉ちゃんは、オシャレをしてデートに行こうとしていたそう。するとリクくんがカーディガンやスリッパを噛んで、「行かないで」とアピールし始めたのだとか。

おそらく「せっかく帰ってきたのに一緒にいてくれないの？」と寂しがりながら、「僕よりもデートの相手が大事なのか！？」とヤキモチを妬いているのでしょう。

必死な大型犬が愛おしすぎる

お姉ちゃんが逃げ回ると、リクくんは「絶対デートには行かせないぞ！」とばかりに追いかけてきてガブガブ…。リクくんにマフラーを引っ張られて、お姉ちゃんが「やめて～っ」と悲鳴を上げる場面も。デートを全力で阻止しようとする姿は、あまりにも愛おしいです。

またお姉ちゃんも「やだ～！」と言いながらも笑っていて、なんだかんだ2人とも楽しそうなところにもほっこりします。こんな風にリクくんと戯れていたら、最後にはデートなんてどうでもよくなってしまいそうですね…！

この投稿には「可愛すぎる」「やきもち、あるあるだね」「こんなんされたらもう行くのやめようねって言って、二度と彼氏なんか作らなくなる」「間とってデートにワンチャン連れてってあげてw」といったコメントが寄せられています。

健気に帰りを待っていることも

リクくんには離れて暮らしているお姉ちゃんが2人いて、2人が帰省する日は「まだかな～」と健気に待っているのだとか。お父さんがお姉ちゃんたちの名前を口にすると、「もう来た？」とばかりにパッと振り向き、まだだとわかるとガッカリ…。

会える日を心待ちにしてくれているリクくんの存在は、離れて過ごしている間もお姉ちゃんたちの支えになっていることでしょう。

リクくんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「berneseriku」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「berneseriku」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。