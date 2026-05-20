【チューリップローズ】国産白桃×発酵バターの『白桃バター』を新発売

グレープストーンのスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」は、2026年5月27日から夏限定『チューリップローズ 白桃バター』を新発売する。

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◆チューリップローズ 白桃バター

国産白桃を使用した、夏限定の「チューリップローズ」。瑞々しい白桃×発酵バターの生食感ショコラクリームを、白桃色のバターラングドシャクッキーの花びらにしぼった。

季節限定フレーバーだけの特別仕様として、花びらのように焼き上げたラングドシャクッキーには、フリルで華やかさを加えた。

〈商品概要〉

【発売日】

2026年5月27日〜8月末ごろまで

【参考小売価格】

6個入 1,404円(本体価格1,300円)

【販売店】

TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店･大丸東京店･阪急うめだ店･そごう横浜店･羽田空港第2ターミナル店･JR東京駅店(SWEETS GATE TOKYO店内)

【通販情報】

受付期間:2026年5月27日10時〜

公式オンラインショップ「パクとモグ」･パクとモグスイーツショップ楽天市場店･パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店

受付期間:2026年6月1日10時〜

パクとモグ -HANEDA Shopping店-

※商品がなくなり次第、受付を終了する。

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