【チューリップローズ】国産白桃×発酵バターの『白桃バター』を新発売
グレープストーンのスイーツブランド「TOKYO TULIP ROSE(TOKYOチューリップローズ)」は、2026年5月27日から夏限定『チューリップローズ 白桃バター』を新発売する。
国産白桃を使用した、夏限定の「チューリップローズ」。瑞々しい白桃×発酵バターの生食感ショコラクリームを、白桃色のバターラングドシャクッキーの花びらにしぼった。
季節限定フレーバーだけの特別仕様として、花びらのように焼き上げたラングドシャクッキーには、フリルで華やかさを加えた。〈商品概要〉
【発売日】
2026年5月27日〜8月末ごろまで
【参考小売価格】
6個入 1,404円(本体価格1,300円)
【販売店】
TOKYO TULIP ROSE 西武池袋店･大丸東京店･阪急うめだ店･そごう横浜店･羽田空港第2ターミナル店･JR東京駅店(SWEETS GATE TOKYO店内)
【通販情報】
受付期間:2026年5月27日10時〜
公式オンラインショップ「パクとモグ」･パクとモグスイーツショップ楽天市場店･パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店
受付期間:2026年6月1日10時〜
パクとモグ -HANEDA Shopping店-
※商品がなくなり次第、受付を終了する。
【『チューリップローズ 白桃バター』の画像はこちら】