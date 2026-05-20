「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が20日、Xを更新。鈴木憲和農相が19日の会見で、イラン情勢を受け、JA全農が肥料価格の値上げを発表したことに「予断を許さない状況」と語ったとする報道を引用した上で「3ケ月も経って、今更、騒ぎ出す鈴木農相」と皮肉った。

鈴木農相は、19日の会見で、「全農が先週公表した肥料製品の卸売価格ですけれども、単体で見ると、輸入尿素で14.5％の値上げとなります」とした上で「ただ、生産者の皆さん、主に複合肥料を使っておりまして、3成分全部入ったものですね、それだと価格指標となる、この基準銘柄では、前期比で5％の値上げになるというふうに承知をしております。そう考えますと、基準銘柄の今般の上昇幅は、比較的小幅であったというふうに考えられます」と強調した。

しかし、一方で「ただ、仮に中東情勢の緊張が長期化をすれば、来年の春用の肥料以降は、予断を許さない状況だというふうに考えております」とも発言していた。

ひろゆき氏は「2月のホルムズ海峡閉鎖の時から原油とガスとアンモニアの肥料不足は指摘されてた」と、指摘した上で「3ケ月も経って、今更、騒ぎ出す鈴木農相」とポストした。