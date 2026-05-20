阿部亮平がミセス藤澤涼架との2ショットを公開し誕生日を祝福！仲の良さ伝わる笑顔に「かわいい×かわいいの相乗効果でほっこり」「ふたりの空気感最高」「癒される」の声

関連：【写真】Snow Man＆Mrs. GREEN APPLE『Mステ』オフショット

阿部亮平（Snow Man）がInstagramのストーリーズを更新。藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）の誕生日を祝福し、注目を集めている。

■阿部亮平「間に合った！ハピバ！！」

阿部は、藤澤との2ショットをストーリーズに投稿し、「間に合った！ハピバ！！」とメッセージを添えた。

写真には、グレーのジャケット姿の阿部と、やわらかな色味の衣装をまとった藤澤が並ぶ姿が写っている。ふたりは笑顔でお互いに手を向けるポーズを決めており、仲の良さが伝わる1枚だ。

背景には『ミュージックステーション』の楽屋貼りも見えており、5月8日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に出演した際の舞台裏ショットと思われる。

藤澤の誕生日に合わせて投稿された今回のストーリーズ。ふたりはプライベートでも食事に行くなど親交があることを明かしており、グループの垣根を越えた交流にも注目が集まっている。

SNSでは「ほんわか優しい笑顔に癒される」「なんて素敵な2ショット」「かわいい×かわいいの相乗効果でほっこり」「ふたりの空気感最高」「かわいいふたり」といった声が寄せられている。

阿部亮平のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_ryohei.abe_official/

■Snow Man『Mステ』オフショット

■Mrs. GREEN APPLE『Mステ』オフショット

Snow Man

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