阿部亮平がミセス藤澤涼架との2ショットを公開し誕生日を祝福！仲の良さ伝わる笑顔に「かわいい×かわいいの相乗効果でほっこり」「ふたりの空気感最高」「癒される」の声
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阿部亮平（Snow Man）がInstagramのストーリーズを更新。藤澤涼架（Mrs. GREEN APPLE）の誕生日を祝福し、注目を集めている。
■阿部亮平「間に合った！ハピバ！！」
阿部は、藤澤との2ショットをストーリーズに投稿し、「間に合った！ハピバ！！」とメッセージを添えた。
写真には、グレーのジャケット姿の阿部と、やわらかな色味の衣装をまとった藤澤が並ぶ姿が写っている。ふたりは笑顔でお互いに手を向けるポーズを決めており、仲の良さが伝わる1枚だ。
背景には『ミュージックステーション』の楽屋貼りも見えており、5月8日放送の『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）に出演した際の舞台裏ショットと思われる。
藤澤の誕生日に合わせて投稿された今回のストーリーズ。ふたりはプライベートでも食事に行くなど親交があることを明かしており、グループの垣根を越えた交流にも注目が集まっている。
SNSでは「ほんわか優しい笑顔に癒される」「なんて素敵な2ショット」「かわいい×かわいいの相乗効果でほっこり」「ふたりの空気感最高」「かわいいふたり」といった声が寄せられている。
阿部亮平のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/sn_ryohei.abe_official/
■Snow Man『Mステ』オフショット
■Mrs. GREEN APPLE『Mステ』オフショット
Snow Man
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