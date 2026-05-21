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意外と知らない？なぜ経営者は「ポッドキャスト」を聴くのか。YouTubeで満たされない「俺のため」の最新メディア

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【下矢一良の正直メディア】が「ビジネスを語るなら●●を聴け！専門性が高い最新情報を獲得できるメディアを解説」を公開した。元テレビ局員の下矢一良氏が、日本で静かにブームとなっているポッドキャストについて、ビジネス層から支持される理由や企業における活用法を解説した。



ポッドキャストは「ネットで聴けるラジオ」であり、日本では5人に1人が利用するメディアに成長している。特に若年層や経営者などのビジネスパーソンからの支持が厚く、通勤や家事の合間に「ながら聴き」でタイパ良く情報収集できる点が魅力だという。



下矢氏は、日米での普及の仕方の違いに言及する。アメリカでは車通勤の多さからマスメディアとして定着しエンタメコンテンツが中心だが、日本では専門的なビジネストークなど、深く狭いコンテンツが主流だと分析した。経営者はレベルの高い情報を求めているが、大衆化したYouTubeでは「俺の知りたい情報にしては入門編すぎる」と物足りなさを感じており、より専門的な情報を求めてポッドキャストに流れていると指摘している。



さらに、企業がビジネスで活用する方法についても解説した。日本にはポッドキャストの広告市場が形成されていないため、広告収入で稼ぐのは難しい。しかし、自社の専門知識を音声で発信することで、決裁権を持つ経営者層に「この人のノウハウ本物だな」と認知してもらい、BtoBビジネスのきっかけにできるという。



下矢氏はポッドキャストを、時間をかけて自社を知ってもらうための「息の長いツール」「息の長いPR施策」であると結論づけた。目先の数字や費用対効果にとらわれず、本当に届けたい相手に深く刺さる音声メディアの可能性に、大きな気づきを得られる内容となっている。



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