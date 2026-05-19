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ロケットナウ単体で12時間ガチ稼働したら驚きの結果に！「1年前では考えられない」稼げるフードデリバリーのリアル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「ロケットナウだけで12時間ガチ配達！日給○万円稼げました。《Rocket Now 配達員》」と題した動画を公開した。フードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」単体で12時間稼働した場合、どれくらい稼げるのかを検証し、驚きの最終結果を報告している。



以前からUber Eatsでの12時間稼働企画を行ってきたせーけん氏だが、今回は視聴者のリクエストに応えてロケットナウに絞って検証を実施した。2025年1月に東京でサービスを開始したロケットナウについて、Uber Eatsより需要は低いものの「そこそこ稼げるのでは」と予想し、気温29度という暑さの中、日曜日の昼前から稼働をスタートする。



高単価が期待できるエリアへ移動すると、さっそく注文が入り始める。特に注目すべきは単価の高さで、2,372円のダブル配達や、追加の注文が次々と舞い込み、トリプル配達になる場面も。調理待ちやピンずれといったデリバリーならではのトラブルに見舞われながらも、順調に配達件数を重ねていく。折り返しの6時間経過時点では、23件配達で18,148円、時給換算で約3,000円というハイペースを記録した。



夜になると注文が落ち着く時間帯もあったが、最終的に12時間で40件の配達を完了。報酬合計は31,032円、時給換算で約2,700円という結果を叩き出した。



せーけん氏は「1年前じゃ考えられない」と驚きを隠さず、他社に匹敵する稼ぎやすさだと評価。「純粋な単価だけで3万円以上稼げた」と振り返り、需要の高い昼間を中心に稼働する戦略の有効性を示した。フードデリバリーに関心がある人にとって、ロケットナウのポテンシャルを知る貴重な検証となっている。