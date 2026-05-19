兵庫県加西市出身の映画監督、上坂（こうさか）龍之介氏（３１）が１９日、神戸市内で初監督作「レンタル家族」（７月３１日全国順次公開）への思いを語った。

自主映画として制作された同作は、２５年５月の第２３回中之島映画祭でグランプリを獲得。同年１２月には東京・新宿Ｋ‘ｓ ｃｉｎｅｍａで１週間限定公開され「カメラを止めるな！」以来の全上映満員を記録するなど話題を呼び、全国公開が決定した。

新進気鋭の映画監督として注目される上坂氏は「秋には兵庫、大阪、京都などで公開する予定です」と、関西上陸にめどが立ったことを報告。「１８歳までずっといたので、人生で一番時間を過ごしたのが兵庫県。兵庫は『おかえり』ってみんな言ってくれる、安心する場所。兵庫県の人に、もちろん見てほしい」と、兵庫県での公開をひときわ喜んだ。

作品がきっかけで、オール兵庫ロケでの商業映画デビュー作を手がけることも決まった。祖父の死を機に、映画監督を志した上坂氏は「映画監督として売れて、大作をいつか兵庫で撮って地元に貢献できたら」と郷土愛をにじませる。

介護で家族をレンタルするストーリーを通じ「本当の絆」や「家族の定義」を問いかける。「認知症や介護だったりとか、今後誰でも体験する話。できるだけたくさんの人に届けて、ちょっとでも優しい気持ちになってもらえれば。人の優しさを信じてもらえたりする人が一人でも増えたら、この映画を撮った意味がある」と呼びかけた。