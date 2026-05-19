◆ファーム・リーグ 西地区 オリックス―広島（１９日・京セラドーム大阪）

オリックス・藤川敦也投手、森陽樹投手がファーム・リーグの広島戦で「本拠地デビュー」を果たした。２５年ドラフト１位と２位の高卒右腕コンビは、ともにファームでは２度目の登板。京セラドーム大阪のマウンドは、プロ入り後初めてとなった。

両軍無得点の４回、まずは藤川が２番手で登板。先頭の佐藤啓には四球を与えたが、ラミレスから見逃し三振を奪うと、ファビアンは左飛に仕留めた。続く中村貴の打席で一塁走者・佐藤啓が二盗に失敗し、１イニング目をゼロで切り抜けた。５回は中村貴を投ゴロ、西川を空振り三振、清水を左飛に料理。最速１５１キロの直球を軸に２回無安打無失点、２奪三振の内容を見せた。

１点リードの６回、藤川の後を受けて森陽がマウンドへ。先頭の名原を四球で歩かせると、二盗成功、岸本のセーフティーバントで無死一、三塁のピンチを招く。続く堂林は一飛に抑えた。ところが、１死から岸本に二盗を許すと、佐藤啓の飛球を遊撃・横山聖と左翼・宜保がお見合いする形で捕れず、これが逆転の２点二塁打となった。続くラミレスに右前打を浴びたところで、無念の途中降板となった。それでも、直球の最速は１５０キロ。１／３回を３安打２失点の結果に終わったが、ポテンシャルの高さは十分に見せつけた。