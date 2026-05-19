

NCT WISH

ボーイズグループ・NCT WISHが、18日に放送されたTBS「CDTVライブ！ライブ！」に出演。リリースから１カ月足らずでCDセールス190万枚を突破したNCT WISHの最新アルバムのタイトル曲で、各国のチャートを席巻しSNSでも話題の最新曲「Ode to Love」を日本のテレビで初披露した。

【動画】NCT WISH「Ode to Love」MV＆Dance Practice

日本のテレビ初歌唱ということもあり、出演時SNSでは「日本の音楽番組でOde to Loveのパフォーマンスを見られてうれしい！」「リアル天使」などと反響を呼んでいる。

また、番組内ではメンバーのうち4人が日本人の10代・20代が注目する次世代のスターとして紹介され、「NCT WISH メンバー」などの検索ワードが放送中に急上昇。

パフォーマンス後には、Xでファンから寄せられた決めポーズのリクエストに答えるなど、多くの人を魅了した。

TikTokでは「Ode to Love」の楽曲を使用した投稿が世界中から約12万件近く集まっており、「トゥトゥルトゥー」のメロディに合わせ唇に手を添える振り付け「duruduholic」の動画も増加中。

5月23日にはNHK「Venue101」でのパフォーマンスも控えている。