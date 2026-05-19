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意外と知らない離乳食の始め方！月齢ではなく「正しいずりばい」がカギ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「お口と姿勢の専門家」であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育ch」にて「ずりばいなしで離乳食を始めるのは危険！発達段階の重要性」と題した動画を公開した。動画では、離乳食を始める適切なタイミングは月齢ではなく、赤ちゃんの「ずりばい」の完成度にあるという事実を解説している。



一般的な育児では、離乳食の開始を「生後6ヶ月になったから」と月齢を基準に決めることが多い。しかし、まい先生は「離乳食開始はずりばいで決める」と断言する。その理由は、正しいずりばいができる状態こそが「ごっくんがしやすい体になりました」という証拠だからだ。飲み込み（嚥下）には横隔膜や腹横筋、骨盤底筋群の協調運動が必要であり、それらを育てるのがずりばいの役割だという。



まい先生は、離乳食を始めてもよい「正しいずりばい」の基準を具体的に解説した。手が胸の下に入り、みぞおち付近まで上体が反り起きる姿勢ができていることが第一条件である。さらに、足の親指で床を「蹴りきる」動きができているかが重要視される。蹴りきることで骨盤底筋群が強化され、嚥下の力が向上するため、固めの形状の食事へとステップアップが可能になる。



また、うまく蹴りきれない子に対しては、仰向けで足を床から離す「ボトムリフティング」の動きを促し、お腹の筋肉を鍛えることが有効だと語る。動画の後半では、視聴者からの「丸飲み対策として、昆布を吸う代わりに指しゃぶりでも良いか」という質問に回答。指しゃぶりは感覚器官を育てる目的が強く、昆布を吸う動きとは舌の使い方が異なると論理的に説明した。



離乳食の進め方を月齢という数字ではなく、赤ちゃんの身体的な発達段階から見極めるという視点は、非常に説得力がある。子どもの「飲み込む力」の土台を正しく育てるための知識が詰まった有益な解説である。