ENHYPEN・JUNGWON、日本の音楽番組に単独初出演 山下智久と「声」を初披露
ENHYPENのリーダー・JUNGWONが、18日放送のTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』に出演し、自身がフィーチャリングで参加した山下智久の楽曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」を山下とともに初披露した。
【ライブ写真】ENHYPENらしさ全開！ヴァンパイアの世界観に引き込む
同曲は、映画『正直不動産』の挿入曲。JUNGWONにとって単独では初の日本の音楽番組出演となり、かねてより注目を集めていた山下との共演が実現した。
ステージでは、夕日色の照明に包まれる中、JUNGWONと山下が時折視線を交わしながらパフォーマンス。山下の繊細で確固たる存在感のあるボーカルと、JUNGWONの透明感がありつつも芯のある歌声が重なり、楽曲の世界観を表現した。
「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」は、映画で主演を務める山下が自ら作詞を手掛けた楽曲。疾走感とエモーショナルさを兼ね備えたメロディが特徴で、過酷な状況下でもお互いを信じ合い、前を向いて進む強い絆やメッセージが込められている。
楽曲リリース後には、「2人の歌声が心地良い」「優しく包み込んでくれる感じがして感動した」などの反響が寄せられ、グローバルファンからもコメントが殺到。日本のみならず世界中のさまざまな地域の音源チャートでも上位に入り、話題を集めている。
映画『正直不動産』は、社会現象となった痛快ビジネスコメディドラマの劇場版。原作は累計発行部数400万部を突破した小学館「ビッグコミック」連載の人気漫画で、5月15日に公開され、邦画実写1位のスタートを切った。同曲は劇中、山下演じる主人公・永瀬と、市原隼人演じる桐山の友情が描かれる重要なシーンで流れる。
JUNGWONが所属するENHYPENは、4回目のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA'』を、5月1日から3日に開催されたソウル公演を皮切りに開幕。全世界21都市33公演にわたって展開し、日本では12月より初の4大ドームツアーを開催する。
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同曲は、映画『正直不動産』の挿入曲。JUNGWONにとって単独では初の日本の音楽番組出演となり、かねてより注目を集めていた山下との共演が実現した。
「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」は、映画で主演を務める山下が自ら作詞を手掛けた楽曲。疾走感とエモーショナルさを兼ね備えたメロディが特徴で、過酷な状況下でもお互いを信じ合い、前を向いて進む強い絆やメッセージが込められている。
楽曲リリース後には、「2人の歌声が心地良い」「優しく包み込んでくれる感じがして感動した」などの反響が寄せられ、グローバルファンからもコメントが殺到。日本のみならず世界中のさまざまな地域の音源チャートでも上位に入り、話題を集めている。
映画『正直不動産』は、社会現象となった痛快ビジネスコメディドラマの劇場版。原作は累計発行部数400万部を突破した小学館「ビッグコミック」連載の人気漫画で、5月15日に公開され、邦画実写1位のスタートを切った。同曲は劇中、山下演じる主人公・永瀬と、市原隼人演じる桐山の友情が描かれる重要なシーンで流れる。
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