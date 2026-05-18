【ワシントン＝池田慶太、マスカット＝吉形祐司】米主要ニュースサイト・アクシオスは１７日、戦闘終結に向けたイランとの協議の行き詰まりを受け、トランプ米大統領が１９日に安全保障担当の高官らを集めた協議を開くと報じた。

再攻撃を含む軍事的選択肢を協議するという。

トランプ氏は１７日、戦闘終結に向けたイランとの協議に関し、「（イランは）迅速に行動したほうがいい。さもなければ、彼らには何も残らないだろう」とＳＮＳに投稿した。再攻撃を示唆し、核問題などで速やかな譲歩をイランに求めた。

アクシオスの取材には、イランから新たな提案を待っているとし、要求が満たされない場合、「これまで以上に厳しい打撃」を与えると強調した。トランプ氏は１７日、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と電話会談した。

一方、イラン主要通信社のファルス通信などは１７日、米国が戦闘終結に向けて示した最新の５項目で、１か所に限り核施設の稼働を認めたと報じた。交渉入りを条件に中東の全戦線での停戦を提案したが、他の内容はイランの要求と隔たりがあり、停戦維持が危ぶまれる状態は解消しそうにない。

５項目は、イランが要求した５項目への反応だ。報道の内容が事実なら、米国の軟化がうかがえる一方、▽攻撃による損害の賠償金支払いの拒否▽対イラン制裁による凍結資産の解除の拒否▽濃縮ウラン４００キロ・グラムの米国移送――も含まれる。イランには受け入れがたい条件だ。イラン外務省報道官は１８日、米国が示した５項目への意見を１７日、仲介国パキスタンを通し提出したと明らかにした。