インスタグラムで報告

陸上女子100メートル障害の中島ひとみ（長谷川体育施設）が18日、インスタグラムを更新。愛用品とのスペシャルコラボ決定を報告し、反響を呼んでいる。

中島は「この度、ビオレUVアスリズムとのスペシャルコラボが決定しました」と報告。花王が展開する日やけ止め製品とのコラボで、投稿には特設サイトで公開されている動画も添えられた。

昨年の世界選手権東京大会では美白ぶりが話題に。夫で男子400メートル障害の豊田将樹（富士通）がXで「日焼け止めはビオレUVらしいです」と書き込むと、ネット上では「CMが来そう」との指摘も相次いでいた。

愛用品とのコラボ実現で「ほんとに毎日欠かさずビオレの日焼け止めを愛用してる私にとって嬉しすぎるスペシャルコラボ｡このような機会をいただけたことに、とっても感謝です」とのメッセージも綴っている。

ファンからは「おーー！ついにビオレ様に！！」「ビオレ愛用者の実感こもるCMついに実現！」「ホントに世界一美しいランナー」「ビオレってすごい！めちゃかわいいCM」と熱い視線が注がれていた。

中島は兵庫県出身。専門種目は100メートルハードルで、女子100mHにおける日本歴代2位の自己ベスト（12秒71）を持つ。



（THE ANSWER編集部）