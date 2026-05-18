ロッテの「クーリッシュ」公式「X」アカウントが、ペットボトルのコーヒーに“飲むアイス”「クーリッシュ」を流し込んだ「クーリッシュ×コーヒー」のレシピを紹介。投稿は336万回以上表示され、約3万8000件の「いいね」を集めて注目されています。

【画像】絵力すごっ（笑） クーリッシュ×コーヒーレシピ （ほか画像7枚）

「暑い日に飲みたい」クーリッシュのレシピ

公式アカウントは、「お好みのコーヒーで試してみてください！」とコメント。ペットボトルのコーヒーに「クーリッシュ バニラ」を大胆に突き刺し、流し込む様子を写した写真を投稿しました。

【クーリッシュ×コーヒーレシピ】

（1）コーヒーを少し飲む

（2）クーリッシュ バニラを注入（たっぷり入れるのがおすすめ）

（3）ペットボトルのふたを閉じてシェイクしたら完成！

X上では、「ぜいたく！」「絵面最強！」「パワー系が過ぎる（笑）」「うお、何これ便利すぎやしませんかね」「冷たくておいしそう。暑い日に特に飲みたい」「こういう飲み方があったんすね…目からウロコ」「コーヒーがあまり冷えてなくてすぐに飲みたい場合によさそうですね」との声が上がっています。

また、「これコーラでやりたい！！絶対うまい！」「メロンソーでやってもよさそう」というコメントも寄せられていますが、実際に試した人からは「これを炭酸飲料でしないでください。私はとんでもないことになりました」「コーラでやるとおいしいけど爆発します…」「メロンソーダでやったらええやんと思ってやったら、めっちゃ泡があふれてきて大惨事になりました」との実体験が投稿されています。