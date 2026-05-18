今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月18日（月）〜5月24日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月18日（月）〜5月24日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【乙女座（おとめ座）】
今週は、考えていたことを行動に移すタイミング。リーダーシップを発揮すれば、周りの人も協力してくれるでしょう。仕事の込み入った話をする場合では、あなたの案で良い方向へ進むでしょう。恋愛面は好調で、新しい出会いが期待できそう。カップルは、いつもと違うデートをすると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
週末は羽を伸ばすようにしましょう。ドライブやハイキングなどに行くと、リフレッシュできそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【乙女座（おとめ座）】
今週は、考えていたことを行動に移すタイミング。リーダーシップを発揮すれば、周りの人も協力してくれるでしょう。仕事の込み入った話をする場合では、あなたの案で良い方向へ進むでしょう。恋愛面は好調で、新しい出会いが期待できそう。カップルは、いつもと違うデートをすると良いでしょう。
週末は羽を伸ばすようにしましょう。ドライブやハイキングなどに行くと、リフレッシュできそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/