ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月18日（月）〜5月24日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【乙女座（おとめ座）】

今週は、考えていたことを行動に移すタイミング。リーダーシップを発揮すれば、周りの人も協力してくれるでしょう。仕事の込み入った話をする場合では、あなたの案で良い方向へ進むでしょう。恋愛面は好調で、新しい出会いが期待できそう。カップルは、いつもと違うデートをすると良いでしょう。

★ワンポイントアドバイス★

週末は羽を伸ばすようにしましょう。ドライブやハイキングなどに行くと、リフレッシュできそう。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

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