小説家・りぃんさん死去 ヤングアニマル編集部発表で原作担当の作品は「完結まで連載予定です」
小説家のりぃんさんが、3月31日に亡くなった。ヤングアニマル公式Xが18日に発表した。
【Xより】病気で亡くなった小説家・りぃんさん 編集部の訃報全文
Xでは編集部より「【訃報】小説家のりぃん先生が、2026年3月31日、ご病気のため、ご逝去されました。心よりご冥福をお祈りいたします。なお、ご葬儀はご家族にて執り行われました」と報告。
続けて「りぃん先生には、ヤングアニマルWebでコミカライズが連載中だった「キッチンカー『デリ・ジョイ』―車窓から異世界へ美味いもの密輸販売中！―」の原作をご担当いただいておりました。独自の世界観と繊細な描写、バラエティに富んだキャラクターで私たちを魅了してくださいました」と経歴を紹介。
「「キッチンカー『デリ・ジョイ』―車窓から異世界へ美味いもの密輸販売中！―」は、生前のご本人とご遺族の意向により、漫画家の水晶零先生とヤングアニマル編集部によって引き続き完結まで連載予定です。読者の皆様には、りぃん先生の作品をご愛読いただきました事を深く感謝申し上げます。また、謹んでご逝去を報告させていただきます」と伝えた。
【Xより】病気で亡くなった小説家・りぃんさん 編集部の訃報全文
Xでは編集部より「【訃報】小説家のりぃん先生が、2026年3月31日、ご病気のため、ご逝去されました。心よりご冥福をお祈りいたします。なお、ご葬儀はご家族にて執り行われました」と報告。
続けて「りぃん先生には、ヤングアニマルWebでコミカライズが連載中だった「キッチンカー『デリ・ジョイ』―車窓から異世界へ美味いもの密輸販売中！―」の原作をご担当いただいておりました。独自の世界観と繊細な描写、バラエティに富んだキャラクターで私たちを魅了してくださいました」と経歴を紹介。
「「キッチンカー『デリ・ジョイ』―車窓から異世界へ美味いもの密輸販売中！―」は、生前のご本人とご遺族の意向により、漫画家の水晶零先生とヤングアニマル編集部によって引き続き完結まで連載予定です。読者の皆様には、りぃん先生の作品をご愛読いただきました事を深く感謝申し上げます。また、謹んでご逝去を報告させていただきます」と伝えた。