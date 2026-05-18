夫は元天才Jリーガー・丸高愛実、最新ショットに反響「可愛い」
元プロサッカー選手の柿谷曜一朗の妻でタレントの丸高愛実が17日にInstagramを更新。近影を披露するとファンから称賛が集まった。
【写真】丸高愛実ほか有名人ママの“卒業式＆卒園式コーデ”が素敵！ 元人気アイドルに人気女子アナも
丸高が投稿したのは私服姿のオフショット。写真には、ニットのトップスでカメラに微笑みかける姿が収められている。
彼女の近影にファンからは「愛実さん可愛い〜」「かわいい〜！えー美人！キレイ！」「美人すぎてみとれてしまいました」などの声が寄せられている。
■丸高愛実（まるたか まなみ）
1990年6月12日生まれ。東京都出身。2009年、グラビアアイドル発掘オーディション「TOP OF GRAVURE」でグランプリを獲得。以降、多数のバラエティ番組に出演。2016年、プロサッカー選手の柿谷曜一朗との結婚を発表。現在、3児の母としてタレント活動を続けている。
引用：「丸高愛実」Instagram（@marutakamanami）
【写真】丸高愛実ほか有名人ママの“卒業式＆卒園式コーデ”が素敵！ 元人気アイドルに人気女子アナも
丸高が投稿したのは私服姿のオフショット。写真には、ニットのトップスでカメラに微笑みかける姿が収められている。
彼女の近影にファンからは「愛実さん可愛い〜」「かわいい〜！えー美人！キレイ！」「美人すぎてみとれてしまいました」などの声が寄せられている。
1990年6月12日生まれ。東京都出身。2009年、グラビアアイドル発掘オーディション「TOP OF GRAVURE」でグランプリを獲得。以降、多数のバラエティ番組に出演。2016年、プロサッカー選手の柿谷曜一朗との結婚を発表。現在、3児の母としてタレント活動を続けている。
引用：「丸高愛実」Instagram（@marutakamanami）