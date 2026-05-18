この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない離乳食の落とし穴！赤ちゃんが「口を閉じて食べられない」理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家、まい先生が「【離乳食】赤ちゃんが口を閉じられない理由｜親に知って欲しい発達の話」を公開した。動画では、離乳食期の赤ちゃんが「お口を閉じて食べられない」という親の悩みに対し、その意外な原因と具体的な解決策を専門家の視点から解説している。



まい先生はまず、赤ちゃんが口を開けながら食べる理由について、「どうやって自分の口で処理したらいいか分からなかったから」と指摘する。相談を寄せた母親は、生後8カ月半の娘に対し、離乳食をペースト状から細かく刻んだ野菜へ移行したというが、まい先生は「刻んじゃダメ」と強く断言した。親は良かれと思って食べやすく細かく刻む傾向にあるが、指でも触りづらい小さな食べ物は、赤ちゃんにとって口の中でどう処理してよいか分からず、丸飲みやえづきを引き起こす原因になってしまうという。



動画の中盤では、赤ちゃんが手と口を使って適切な「一口大」を知る重要性を強調している。手のひらより少し大きめで、焼き芋程度の柔らかさの固形物を自分でかじり取らせることで、どれくらいの力で噛みちぎり、すり潰せばよいかという処理能力を自ら学んでいくと解説。逆に、親が最初から細かく刻んだものを与え続けると舌の機能が十分に育たず、前歯で噛むだけの「チョッパー食べ」や、くちゃくちゃと音を立てる食べ方が定着してしまうと警鐘を鳴らす。



さらに、こうした誤った食べ方が習慣化すると、顎の発達不足による歯並びの悪化や、食いしばり、ひいては呼吸の問題にまで連鎖して発展する可能性があると言及。「絶対に刻んじゃダメ」と改めて強調し、ペースト状に戻して舌ですり潰す練習からやり直すか、バナナや焼き芋のような柔らかさの固形物を持たせるなど、赤ちゃんの発達段階に合わせた食材の形態を見直すことの大切さを伝え、動画を締めくくった。