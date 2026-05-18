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テーマパークメディア ハピエルTVが「【DRUM TAO THEATER KYOTO】和太鼓エンタメの新劇場が京都駅前にオープン！」を公開した。和太鼓エンターテインメント集団「DRUM TAO」が京都に新たな常設劇場をオープンすることを受け、プレスコールで行われた社長の藤高郁夫氏と衣装デザインを手がけたコシノジュンコ氏によるトークの模様を伝えている。



今回の劇場では、昼夜でコンセプトの異なる2つの演目が用意されている。第一部の「響」は、家族で楽しめるお祭りのような構成で、実際に観客が太鼓に触れる体験も盛り込まれている。一方、第二部の「夢」は男女の粋な表現を取り入れ、「涙を流しながら感動共有して、素敵なデートを演出するような」バラード曲が中心の演目だと藤高社長は説明した。



また、作品づくりにおいて京都らしさをどう表現したかについて、藤高社長は「時間的美意識」や「間」を大切にし、どこから音が出ているか分からないような不思議な奥行きを演出したと語る。衣装を担当したコシノジュンコ氏は、京都の歴史的な厳かさや品の良さを「金」で表現。単に光り輝く金ではなく、「シックな金を中心に西陣織を使った」とオリジナル衣装へのこだわりを明かし、花魁の衣装に関しても「本物の花魁より豪華」だと自信をのぞかせた。



専用劇場を持つことについて藤高社長は、「自分たちが最大限の力を発揮できる場所」と喜びを噛み締め、京都から世界へ向けた新たな日本文化の発信地として強い意気込みを見せた。観光客が集まる京都に誕生した新たなエンターテインメントの拠点は、国内外から多くの注目を集めそうだ。