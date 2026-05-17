タレント・つるの剛士（50）が16日に自身のX（旧ツイッター）を更新。東大の学園祭「五月祭」を運営する学生団体がこの日、会場の本郷キャンパス（東京都文京区）に爆破予告があったとして全企画を中止した件について言及した。

この日は参政党の神谷宗幣代表の講演会が予定されていた。警視庁本富士署によると、同日午前に「五月祭」の公式サイト宛てに神谷氏を殺害するとのメッセージがあったという。

東大は「自由な学術の場である大学において開催される学園祭が、このような経緯により中止されることに、強い遺憾の意を表明」とコメント。学生団体は16日夜にキャンパス内の安全が確認されたとし、2日目の17日の開催を決定。「夜間の警戒態勢の強化や入構時の手荷物検査等により、安全を確保します」とした。

この件について、つるのは「安全上の理由とはいえ、圧力や騒動のリスクだけで学園祭やイベントが簡単に中止へ追い込まれる前例が増えると、今後どんな催しも開催しづらくなってしまう。 脅しや威圧で表現や場が止まる社会でいいのかは、真剣に考えるべきだと思う。長い時間をかけて準備や運営してきた学生の皆さんの努力が少しでも報われる形になってほしいです」と私見を展開していた。