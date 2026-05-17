[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節](富山)

※14:00開始

主審:池内明彦

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 平尾駿輝

DF 13 深澤壯太

DF 23 西矢慎平

DF 56 岡本將成

MF 7 亀田歩夢

MF 11 小川慶治朗

MF 14 谷本駿介

MF 20 チョン・ウヨン

MF 28 布施谷翔

MF 33 高橋馨希

FW 15 坪井清志郎

控え

GK 21 寺門陸

DF 19 實藤友紀

MF 8 松岡大智

MF 17 湯之前匡央

MF 34 竹中元汰

FW 10 松田力

FW 30 中島裕希

FW 39 古川真人

FW 42 キム・テウォン

監督

安達亮

[徳島ヴォルティス]

先発

GK 31 長谷川徹

DF 3 山田奈央

DF 20 松田佳大

DF 22 柳澤亘

MF 6 鹿沼直生

MF 7 児玉駿斗

MF 10 杉本太郎

MF 19 宮崎純真

MF 42 高木友也

FW 9 トニー・アンデルソン

FW 11 ルーカス・バルセロス

控え

GK 1 永石拓海

DF 4 カイケ

DF 15 山越康平

DF 44 山口竜弥

DF 97 モヨマルコム強志

MF 24 高田颯也

MF 55 重廣卓也

MF 69 福田武玖

FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク

監督

Takefumi Otani