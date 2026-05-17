富山vs徳島 スタメン発表
[5.17 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第17節](富山)
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 21 寺門陸
DF 19 實藤友紀
MF 8 松岡大智
MF 17 湯之前匡央
MF 34 竹中元汰
FW 10 松田力
FW 30 中島裕希
FW 39 古川真人
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 31 長谷川徹
DF 3 山田奈央
DF 20 松田佳大
DF 22 柳澤亘
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 19 宮崎純真
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 カイケ
DF 15 山越康平
DF 44 山口竜弥
DF 97 モヨマルコム強志
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
Takefumi Otani
※14:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 平尾駿輝
DF 13 深澤壯太
DF 23 西矢慎平
DF 56 岡本將成
MF 7 亀田歩夢
MF 11 小川慶治朗
MF 14 谷本駿介
MF 20 チョン・ウヨン
MF 28 布施谷翔
MF 33 高橋馨希
FW 15 坪井清志郎
控え
GK 21 寺門陸
DF 19 實藤友紀
MF 8 松岡大智
MF 34 竹中元汰
FW 10 松田力
FW 30 中島裕希
FW 39 古川真人
FW 42 キム・テウォン
監督
安達亮
[徳島ヴォルティス]
先発
GK 31 長谷川徹
DF 3 山田奈央
DF 20 松田佳大
DF 22 柳澤亘
MF 6 鹿沼直生
MF 7 児玉駿斗
MF 10 杉本太郎
MF 19 宮崎純真
MF 42 高木友也
FW 9 トニー・アンデルソン
FW 11 ルーカス・バルセロス
控え
GK 1 永石拓海
DF 4 カイケ
DF 15 山越康平
DF 44 山口竜弥
DF 97 モヨマルコム強志
MF 24 高田颯也
MF 55 重廣卓也
MF 69 福田武玖
FW 27 ローレンス・ディビット・イズチュク
監督
Takefumi Otani