村上は16＆17号を放った

【MLB】Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で出場し、メジャー移籍後初となる1試合2本塁打など、3打数2安打3打点、1四球だった。チームの勝利に貢献し、17号を放った村上は本塁打数でリーグ単独トップに立った。

衝撃の本塁打ショーだった。第1打席は四球で出塁。3-0で迎えた3回1死、右腕タイヨンの外角高めへのチェンジアップを捉えた。打球は逆方向となる左中間スタンドへ飛び込んだ。ライバル球団への強烈な本塁打で、本拠地は大歓声に包まれた。

侍ジャパンで同僚だった鈴木誠也外野手の前で描いた豪快アーチ。打球速度105マイル（約169.0キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）、角度37度の一撃だった。

続く5回無死一塁の第3打席ではタイヨンのストレートに力負けすることなく、バックスクリーン右への17号。打球速度109マイル（約175.4キロ）、飛距離428フィート（約130.5メートル）確信歩きの一発だった。ジャッジを抜き去り、リーグ単独トップに浮上した。メジャー1年目での17号は2003年の松井秀喜（ヤンキース）の16本も抜いた。

打率.237、この日の3打点でリーグトップに2点差で2位となる32打点とした。

カブスの鈴木誠也外野手は「5番・右翼」で出場し、4打数無安打、2三振に終わった。“シカゴ対決”の今シリーズは1勝1敗となった。（Full-Count編集部）