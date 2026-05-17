G大阪のACL2優勝を受けて野々村チェアマンがコメント「世界に伍するリーグへの変革を加速させる大きな原動力」
Jリーグは17日、ガンバ大阪のAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)優勝を受け、野々村芳和チェアマンのコメントを発表した。
G大阪は日本時間17日にサウジアラビアのキングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで行われた決勝でアルナスル(サウジアラビア)と対戦。FWクリスティアーノ・ロナウドらを擁するタレント軍団を1-0で下し、大会初制覇を果たすとともに、クラブ通算10個目のタイトルを獲得した。
野々村チェアマンは「ガンバ大阪の選手、スタッフ、関係者の皆さま、AFCチャンピオンズリーグTwo優勝、誠におめでとうございます」と祝福し、クラブの快挙を称えている。
「競争力が著しく高まるアジアの舞台で、堂々たる戦いを見せてくれました。就任1年目でタイトル獲得となったイェンス ヴィッシング監督のもと、クラブのDNAを引き継ぎ国際舞台を熟知する経験豊かなコーチ陣の支えもあり、ベテラン、若手を問わず選手たちが毎試合、高い集中力を発揮してプレーしてくれました」
「地理的なビハインドがある中、ファン・サポーターの素晴らしい応援も大きな後押しとなり、まさにクラブ一丸となる戦いぶりでした。この勝利は、Jリーグが目指すアジア、そして世界に伍するリーグへの変革を加速させる大きな原動力となります」
そして「最後になりますが、この遠征が安全に実現するための多くの方のご尽力に対し、改めて御礼申し上げます。ガンバ大阪は次シーズン、AFCチャンピオンズリーグEliteプレリミナリーステージ(本大会への予備予選)から出場いたします。更なる高みとなるアジアの頂点への挑戦を、心から期待しております」と締めくくった。
G大阪は日本時間17日にサウジアラビアのキングサウード・ユニバーシティ・スタジアムで行われた決勝でアルナスル(サウジアラビア)と対戦。FWクリスティアーノ・ロナウドらを擁するタレント軍団を1-0で下し、大会初制覇を果たすとともに、クラブ通算10個目のタイトルを獲得した。
「競争力が著しく高まるアジアの舞台で、堂々たる戦いを見せてくれました。就任1年目でタイトル獲得となったイェンス ヴィッシング監督のもと、クラブのDNAを引き継ぎ国際舞台を熟知する経験豊かなコーチ陣の支えもあり、ベテラン、若手を問わず選手たちが毎試合、高い集中力を発揮してプレーしてくれました」
「地理的なビハインドがある中、ファン・サポーターの素晴らしい応援も大きな後押しとなり、まさにクラブ一丸となる戦いぶりでした。この勝利は、Jリーグが目指すアジア、そして世界に伍するリーグへの変革を加速させる大きな原動力となります」
そして「最後になりますが、この遠征が安全に実現するための多くの方のご尽力に対し、改めて御礼申し上げます。ガンバ大阪は次シーズン、AFCチャンピオンズリーグEliteプレリミナリーステージ(本大会への予備予選)から出場いたします。更なる高みとなるアジアの頂点への挑戦を、心から期待しております」と締めくくった。