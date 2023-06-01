沢尻エリカ、5.23『サクサクヒムヒム』に降臨！ 本人が語る“今と昔の沢尻エリカ”とは？
5月23日23時30分放送の『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（日本テレビ系）のテーマは、プライベートが謎に包まれ平成でも令和でもなぜか気になる存在「沢尻エリカ」。本人がスタジオに登場し、“今と昔の沢尻エリカ”を自ら語る。
【写真】沢尻エリカ「30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊」 約20年ぶりの写真集5.23発売決定
同番組は、MCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）が、「いま日本中で推されているモノ」について、なぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら、世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。
スタジオには沢尻エリカと同い年、今回のテーマに興味があるということでハライチ澤部佑がゲストとして出演。皆で知りたいことを本人に直接ぶつけていく。
そして、沢尻の魅力を伝えるおしつじさんとして、「沢尻と衝撃の出会いを果たした謎のファン」や「プライベートで沢尻と親交があるという脳科学者の中野信子」が登場し、今と昔の沢尻エリカを本人と一緒に語る。
さらに、今だから話せる映画『パッチギ!』、ドラマ『1リットルの涙』の撮影の裏側や、沢尻が挑んだ初舞台の衝撃エピソードなど、他では聞けないエピソードが続々飛び出す。
沢尻エリカが出演する『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は、日本テレビ系にて5月23日23時30分放送。
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同番組は、MCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）が、「いま日本中で推されているモノ」について、なぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら、世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。
そして、沢尻の魅力を伝えるおしつじさんとして、「沢尻と衝撃の出会いを果たした謎のファン」や「プライベートで沢尻と親交があるという脳科学者の中野信子」が登場し、今と昔の沢尻エリカを本人と一緒に語る。
さらに、今だから話せる映画『パッチギ!』、ドラマ『1リットルの涙』の撮影の裏側や、沢尻が挑んだ初舞台の衝撃エピソードなど、他では聞けないエピソードが続々飛び出す。
沢尻エリカが出演する『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は、日本テレビ系にて5月23日23時30分放送。