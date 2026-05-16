【2027年卒就活生】就職人気企業ランキング　「総合順位」トップ20は？

文化放送キャリアパートナーズの就職情報研究所は2026年3月30日、2027年卒業予定の学生を対象とした「2027年入社希望者対象 就職活動【前半】就職ブランドランキング調査」の結果を発表した。

この調査は、過去10年以上にわたり就職活動を行う学生に対して、年に3回「企業の就職ブランド」について調査しているものだ。

2027年卒就活生の注目の企業は

総合順位トップ20は以下のようになった。

20位：日立ソリューションズ、19位：日本航空（ＪＡＬ）、18位：三井物産、17位：富士フイルムグループ、16位：東京海上日動火災保険、15位：バンダイ、14位：三井住友信託銀行、13位：Ｓｋｙ、12位：三菱商事、11位：第一生命保険。

10位：ＳＭＢＣ日興証券、9位：本田技研工業、8位：大日本印刷、7位：住友商事、6位：丸紅。

5位：博報堂、4位：日本生命保険、3位：大和証券グループ、2位：全日本空輸（ANA）、1位：伊藤忠商事。

この調査は2025年10月1日〜2026年3月15日、文化放送キャリアパートナーズ 就職情報研究所が、2027年春入社希望の「ブンナビ」会員（現大学4年生、現大学院2年生）を対象とした。

調査は、文化放送キャリアパートナーズ運営の就職サイト「ブンナビ」上でのWebアンケート、同社主催の就職イベント会場でのアプリアンケートを通じておこなわれた。

投票者1人が最大5票を有し、志望企業を1位から5位まで選択する形式。回答数は1万9071（うち男子9089、女子9982／文系1万3638、理系5433）。総得票数は5万9745票。