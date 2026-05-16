決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … ユニチカ、千代建、トライアル (5月8日～14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.6 シライ電子 <6658>
26年3月期の連結経常利益は前の期比29.8％減の18.2億円になり、27年3月期も前期比56.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6557> ＡＩＡＩ 東Ｇ -39.83 5/ 8 本決算 7.18
<3103> ユニチカ 東Ｓ -38.88 5/14 本決算 -37.45
<332A> ミーク 東Ｇ -33.64 5/13 本決算 10.34
<247A> Ａｉロボ 東Ｇ -31.56 5/13 本決算 －
<9904> ベリテ 東Ｓ -30.71 5/13 本決算 13.07
<6658> シライ電子 東Ｓ -29.50 5/12 本決算 -56.09
<4222> 児玉化 東Ｓ -27.61 5/14 本決算 -25.96
<5137> スマートＤ 東Ｇ -26.71 5/14 上期 -2.05
<1768> ソネック 東Ｓ -24.93 5/ 8 本決算 -40.63
<3997> Ｔワークス 東Ｓ -24.45 5/ 8 1Q 黒転
<6327> 北川精機 東Ｓ -24.41 5/ 8 3Q 78.81
<2330> フォーサイド 東Ｓ -23.76 5/13 1Q -41.67
<5244> ｊｉｇ．ｊｐ 東Ｇ -23.41 5/14 本決算 0.49
<7615> 京都友禅ＨＤ 東Ｓ -23.26 5/11 本決算 -53.49
<5985> サンコール 東Ｓ -22.35 5/13 本決算 -25.17
<3936> ＧＷ 東Ｇ -21.84 5/14 本決算 -60.13
<4288> アズジェント 東Ｓ -21.83 5/14 本決算 -62.96
<6862> ミナトＨＤ 東Ｓ -21.69 5/12 本決算 -20.83
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ -21.18 5/13 上期 33.25
<6262> ペガサス 東Ｓ -20.91 5/13 本決算 -53.80
<5599> Ｓ＆Ｊ 東Ｇ -20.86 5/13 本決算 8.11
<6834> 精工技研 東Ｓ -20.37 5/14 本決算 3.21
<6166> 中村超硬 東Ｇ -20.36 5/14 本決算 赤拡
<8891> ＡＭＧＨＤ 東Ｓ -20.27 5/14 本決算 -44.81
<6402> 兼松エンジ 東Ｓ -19.88 5/12 本決算 -29.94
<141A> トライアル 東Ｇ -19.59 5/14 3Q 38.64
<291A> リスキル 東Ｇ -19.54 5/14 本決算 -32.23
<6031> ＺＥＴＡ 東Ｇ -19.24 5/11 1Q 赤転
<5380> 新東 東Ｓ -19.14 5/ 8 3Q 赤転
<6648> かわでん 東Ｓ -19.13 5/13 本決算 3.14
<5381> マイポックス 東Ｓ -19.09 5/14 本決算 46.82
<4395> アクリート 東Ｇ -19.00 5/14 1Q -27.43
<330A> タレントＸ 東Ｇ -18.87 5/14 本決算 -51.63
<6337> テセック 東Ｓ -18.70 5/12 本決算 4.61
<3624> アクセルＭ 東Ｇ -18.67 5/14 上期 赤拡
<6626> ＳＥＭＴＥＣ 東Ｓ -18.32 5/12 本決算 -19.97
<6208> 石川製 東Ｓ -18.15 5/11 本決算 -24.11
<6366> 千代建 東Ｓ -18.13 5/11 本決算 -84.86
<4918> アイビー 東Ｓ -17.82 5/14 本決算 4.17
<4425> Ｋｕｄａｎ 東Ｇ -17.81 5/14 本決算 －
<6551> ツナグＧＨＤ 東Ｓ -17.72 5/13 上期 0.41
<6771> 池上通 東Ｓ -17.70 5/14 本決算 -72.07
<7018> 内海造 東Ｓ -17.69 5/12 本決算 -50.03
<303A> ｖｉｓｕｍｏ 東Ｇ -17.63 5/ 8 本決算 -63.86
<5698> エンビプロ 東Ｓ -17.42 5/14 3Q 144.40
<3634> ソケッツ 東Ｓ -17.17 5/12 本決算 21.82
<3556> リネットＪ 東Ｇ -17.09 5/13 上期 92.00
<6030> アドベンチャ 東Ｇ -17.00 5/13 3Q -37.13
<5729> 日精鉱 東Ｓ -16.81 5/12 本決算 -72.28
<5858> ＳＴＧ 東Ｇ -16.75 5/14 本決算 10.53
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.6 シライ電子 <6658>
26年3月期の連結経常利益は前の期比29.8％減の18.2億円になり、27年3月期も前期比56.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6557> ＡＩＡＩ 東Ｇ -39.83 5/ 8 本決算 7.18
<3103> ユニチカ 東Ｓ -38.88 5/14 本決算 -37.45
<332A> ミーク 東Ｇ -33.64 5/13 本決算 10.34
<247A> Ａｉロボ 東Ｇ -31.56 5/13 本決算 －
<9904> ベリテ 東Ｓ -30.71 5/13 本決算 13.07
<6658> シライ電子 東Ｓ -29.50 5/12 本決算 -56.09
<4222> 児玉化 東Ｓ -27.61 5/14 本決算 -25.96
<5137> スマートＤ 東Ｇ -26.71 5/14 上期 -2.05
<1768> ソネック 東Ｓ -24.93 5/ 8 本決算 -40.63
<3997> Ｔワークス 東Ｓ -24.45 5/ 8 1Q 黒転
<6327> 北川精機 東Ｓ -24.41 5/ 8 3Q 78.81
<2330> フォーサイド 東Ｓ -23.76 5/13 1Q -41.67
<5244> ｊｉｇ．ｊｐ 東Ｇ -23.41 5/14 本決算 0.49
<7615> 京都友禅ＨＤ 東Ｓ -23.26 5/11 本決算 -53.49
<5985> サンコール 東Ｓ -22.35 5/13 本決算 -25.17
<3936> ＧＷ 東Ｇ -21.84 5/14 本決算 -60.13
<4288> アズジェント 東Ｓ -21.83 5/14 本決算 -62.96
<6862> ミナトＨＤ 東Ｓ -21.69 5/12 本決算 -20.83
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ -21.18 5/13 上期 33.25
<6262> ペガサス 東Ｓ -20.91 5/13 本決算 -53.80
<5599> Ｓ＆Ｊ 東Ｇ -20.86 5/13 本決算 8.11
<6834> 精工技研 東Ｓ -20.37 5/14 本決算 3.21
<6166> 中村超硬 東Ｇ -20.36 5/14 本決算 赤拡
<8891> ＡＭＧＨＤ 東Ｓ -20.27 5/14 本決算 -44.81
<6402> 兼松エンジ 東Ｓ -19.88 5/12 本決算 -29.94
<141A> トライアル 東Ｇ -19.59 5/14 3Q 38.64
<291A> リスキル 東Ｇ -19.54 5/14 本決算 -32.23
<6031> ＺＥＴＡ 東Ｇ -19.24 5/11 1Q 赤転
<5380> 新東 東Ｓ -19.14 5/ 8 3Q 赤転
<6648> かわでん 東Ｓ -19.13 5/13 本決算 3.14
<5381> マイポックス 東Ｓ -19.09 5/14 本決算 46.82
<4395> アクリート 東Ｇ -19.00 5/14 1Q -27.43
<330A> タレントＸ 東Ｇ -18.87 5/14 本決算 -51.63
<6337> テセック 東Ｓ -18.70 5/12 本決算 4.61
<3624> アクセルＭ 東Ｇ -18.67 5/14 上期 赤拡
<6626> ＳＥＭＴＥＣ 東Ｓ -18.32 5/12 本決算 -19.97
<6208> 石川製 東Ｓ -18.15 5/11 本決算 -24.11
<6366> 千代建 東Ｓ -18.13 5/11 本決算 -84.86
<4918> アイビー 東Ｓ -17.82 5/14 本決算 4.17
<4425> Ｋｕｄａｎ 東Ｇ -17.81 5/14 本決算 －
<6551> ツナグＧＨＤ 東Ｓ -17.72 5/13 上期 0.41
<6771> 池上通 東Ｓ -17.70 5/14 本決算 -72.07
<7018> 内海造 東Ｓ -17.69 5/12 本決算 -50.03
<303A> ｖｉｓｕｍｏ 東Ｇ -17.63 5/ 8 本決算 -63.86
<5698> エンビプロ 東Ｓ -17.42 5/14 3Q 144.40
<3634> ソケッツ 東Ｓ -17.17 5/12 本決算 21.82
<3556> リネットＪ 東Ｇ -17.09 5/13 上期 92.00
<6030> アドベンチャ 東Ｇ -17.00 5/13 3Q -37.13
<5729> 日精鉱 東Ｓ -16.81 5/12 本決算 -72.28
<5858> ＳＴＧ 東Ｇ -16.75 5/14 本決算 10.53
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
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