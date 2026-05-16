―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から15日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.6　シライ電子 <6658>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比29.8％減の18.2億円になり、27年3月期も前期比56.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6557> ＡＩＡＩ 　　　東Ｇ 　 -39.83 　　5/ 8　本決算　　　　7.18
<3103> ユニチカ 　　　東Ｓ 　 -38.88 　　5/14　本決算　　　-37.45
<332A> ミーク 　　　　東Ｇ 　 -33.64 　　5/13　本決算　　　 10.34
<247A> Ａｉロボ 　　　東Ｇ 　 -31.56 　　5/13　本決算　　　　　－
<9904> ベリテ 　　　　東Ｓ 　 -30.71 　　5/13　本決算　　　 13.07

<6658> シライ電子 　　東Ｓ 　 -29.50 　　5/12　本決算　　　-56.09
<4222> 児玉化 　　　　東Ｓ 　 -27.61 　　5/14　本決算　　　-25.96
<5137> スマートＤ 　　東Ｇ 　 -26.71 　　5/14　　上期　　　 -2.05
<1768> ソネック 　　　東Ｓ 　 -24.93 　　5/ 8　本決算　　　-40.63
<3997> Ｔワークス 　　東Ｓ 　 -24.45 　　5/ 8　　　1Q　　　　黒転

<6327> 北川精機 　　　東Ｓ 　 -24.41 　　5/ 8　　　3Q　　　 78.81
<2330> フォーサイド 　東Ｓ 　 -23.76 　　5/13　　　1Q　　　-41.67
<5244> ｊｉｇ．ｊｐ 　東Ｇ 　 -23.41 　　5/14　本決算　　　　0.49
<7615> 京都友禅ＨＤ 　東Ｓ 　 -23.26 　　5/11　本決算　　　-53.49
<5985> サンコール 　　東Ｓ 　 -22.35 　　5/13　本決算　　　-25.17

<3936> ＧＷ 　　　　　東Ｇ 　 -21.84 　　5/14　本決算　　　-60.13
<4288> アズジェント 　東Ｓ 　 -21.83 　　5/14　本決算　　　-62.96
<6862> ミナトＨＤ 　　東Ｓ 　 -21.69 　　5/12　本決算　　　-20.83
<7760> ＩＭＶ 　　　　東Ｓ 　 -21.18 　　5/13　　上期　　　 33.25
<6262> ペガサス 　　　東Ｓ 　 -20.91 　　5/13　本決算　　　-53.80

<5599> Ｓ＆Ｊ 　　　　東Ｇ 　 -20.86 　　5/13　本決算　　　　8.11
<6834> 精工技研 　　　東Ｓ 　 -20.37 　　5/14　本決算　　　　3.21
<6166> 中村超硬 　　　東Ｇ 　 -20.36 　　5/14　本決算　　　　赤拡
<8891> ＡＭＧＨＤ 　　東Ｓ 　 -20.27 　　5/14　本決算　　　-44.81
<6402> 兼松エンジ 　　東Ｓ 　 -19.88 　　5/12　本決算　　　-29.94

<141A> トライアル 　　東Ｇ 　 -19.59 　　5/14　　　3Q　　　 38.64
<291A> リスキル 　　　東Ｇ 　 -19.54 　　5/14　本決算　　　-32.23
<6031> ＺＥＴＡ 　　　東Ｇ 　 -19.24 　　5/11　　　1Q　　　　赤転
<5380> 新東 　　　　　東Ｓ 　 -19.14 　　5/ 8　　　3Q　　　　赤転
<6648> かわでん 　　　東Ｓ 　 -19.13 　　5/13　本決算　　　　3.14

<5381> マイポックス 　東Ｓ 　 -19.09 　　5/14　本決算　　　 46.82
<4395> アクリート 　　東Ｇ 　 -19.00 　　5/14　　　1Q　　　-27.43
<330A> タレントＸ 　　東Ｇ 　 -18.87 　　5/14　本決算　　　-51.63
<6337> テセック 　　　東Ｓ 　 -18.70 　　5/12　本決算　　　　4.61
<3624> アクセルＭ 　　東Ｇ 　 -18.67 　　5/14　　上期　　　　赤拡

<6626> ＳＥＭＴＥＣ 　東Ｓ 　 -18.32 　　5/12　本決算　　　-19.97
<6208> 石川製 　　　　東Ｓ 　 -18.15 　　5/11　本決算　　　-24.11
<6366> 千代建 　　　　東Ｓ 　 -18.13 　　5/11　本決算　　　-84.86
<4918> アイビー 　　　東Ｓ 　 -17.82 　　5/14　本決算　　　　4.17
<4425> Ｋｕｄａｎ 　　東Ｇ 　 -17.81 　　5/14　本決算　　　　　－

<6551> ツナグＧＨＤ 　東Ｓ 　 -17.72 　　5/13　　上期　　　　0.41
<6771> 池上通 　　　　東Ｓ 　 -17.70 　　5/14　本決算　　　-72.07
<7018> 内海造 　　　　東Ｓ 　 -17.69 　　5/12　本決算　　　-50.03
<303A> ｖｉｓｕｍｏ 　東Ｇ 　 -17.63 　　5/ 8　本決算　　　-63.86
<5698> エンビプロ 　　東Ｓ 　 -17.42 　　5/14　　　3Q　　　144.40

<3634> ソケッツ 　　　東Ｓ 　 -17.17 　　5/12　本決算　　　 21.82
<3556> リネットＪ 　　東Ｇ 　 -17.09 　　5/13　　上期　　　 92.00
<6030> アドベンチャ 　東Ｇ 　 -17.00 　　5/13　　　3Q　　　-37.13
<5729> 日精鉱 　　　　東Ｓ 　 -16.81 　　5/12　本決算　　　-72.28
<5858> ＳＴＧ 　　　　東Ｇ 　 -16.75 　　5/14　本決算　　　 10.53

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース