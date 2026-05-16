精力的にメディア出演

日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。名前を読み上げた森保一監督のその後の行動が話題になっている。

会見は協会公式YouTubeなどで配信された。森保監督はメンバー発表の際はうっすらと涙を浮かべ、質疑応答で涙の訳を問われると、「W杯の舞台に立ちたいと思っていてもその想いをかなえてあげられなかったというところで、感情の部分で少しコントロールできない部分があった」と、その胸中を語っている。

会見終了後はNHKの「ニュースウオッチ9」に出演するなどメディア対応もしていた。さらに16日の朝にはTBSラジオ「土曜朝6時 木梨の会。」に出演。パーソナリティの木梨憲武や所ジョージとトークを繰り広げた。木梨は自身のインスタグラムで「監督！朝5:30にきたーー！！」と記し、自身と森保監督の写真をアップしていた。

発表翌朝の森保監督の出演にネット上では「森保監督を土曜の朝6時に呼べる人いる？」「発表した日の次の日の朝に生で出演するなんてすごくない？」「ゲストに森保監督スゴい」「旬過ぎてびっくりしました」など驚きの声が上がった。また、W杯イヤーに精力的に活動する森保監督への労いの声も多く書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）